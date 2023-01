Ambra Angiolini, la malattia che l’ha ridotta pelle e ossa: il racconto raggelante

Ne ha fatta davvero tanta di strada la meravigliosa Ambra da quando, poco meno che 16enne, ha fatto capolino sul Piccolo Schermo grazie a una bella intuizione di Gianni Boncompagni, il suo pigmalione. Lei era spigliata e dotata di una parlantina decisamente sciolta.

A Non è la Rai ha dimostrato di essere una ragazzina in gamba ma nessuno si era immaginato poi che diventasse l’artista immensa che è diventata oggi. O forse solo in pochi. Per un po’ di tempo è uscita dalle scene e ha iniziato a studiare seriamente sia recitazione che dizione.

Studi che le hanno permesso di diventare una brava e accorata attrice sia per il Piccolo che il Grande Schermo, dimostrando di avere tutte le carte in regola per stregarci con il suo talento. Ma le sue doti non finiscono qui: è diventata pure sempre più brava come conduttrice e speaker radiofonica.

Oggi è in forza a Radio Capital ed è per questo motivo che si è dovuta trasferire a Milano dove ha cercato casa. Ultimamente poi l’abbiamo vista anche nel ruolo di giudice di X- Factor Italia dove ha sovente avuto da dire con gli altri giudici, tra cui Fedez. Ma la donna, dal cuore immenso, ha anche debuttato in tempi piuttosto recenti come scrittrice.

In particolare Ambra ha scritto un libro completamente autobiografico dove ha raccontato senza filtri parte della sua vita e della sua carriera. Stiamo parlando di Infame che è definibile come un assai potente pugno allo stomaco a livello metaforico per molti suoi sostenitori, soprattutto quelli della prima ora, che sono venuti a sapere da lei stessa di una terribile malattia che oggi lei ha sconfitto.

Ha sconfitto l’ Infame

L’Infame altro non è che la bulimia che per lei è stata un autentici calvario. Ha parlato di vere e proprie abbuffate di cibo anche di notte e di come lei si sentiva dopo averle fatte. Di che effetto le faceva sentire la sua pancia gonfiarsi, dei pianti e delle tante lacrime che le rigavano il volto. Ha incominciato a vergognarsi e a volersi nascondere in casa tanto era alta la vergogna.

Poi ha iniziato ad odiarlo il cibo, sfiorando anche l’ anoressia. Alla fine è stato l’amore, quello vero e reale, a salvarla, e a permetterle di uscire dal tunnel. Oggi è una donna felice ed appagata e felice di essere riuscita a vincere tante battaglie. E’ mamma di Jolanda, che è da poco diventata maggiorenne, e di Leonardo.

I ragazzi sono nati nel corso della sua passata relazione con Francesco Renga con il quale è in ottimi rapporti. Poi ha finito la sua liason nel peggiore dei modi con Massimiliano Allegri e oggi pare che sia single e che le vada bene così.