Alessandra Celentano, pazza di gioia: finalmente dopo anni la lieta notizia

Amici, la scuola più famosa della TV italiana sta per riaprire i battenti e i telespettatori non vedono l’ora! E nel frattempo l’integerrima e assai severa insegnante di ballo classico Alessandra Celentano, vero baluardo del programma da moltissimi anni, sta esultando!

Per quale motivo la donna è al settimo cielo? Ha ricevuto una notizia, decisamente speciale, che le ha riempito in men che non si dica il cuore di immensa gioia. E i suoi fan, che sono sempre assai numerosi, gioiscono insieme a lei. Ma che cosa è successo?

E’ certamente una gran cosa, che può donare immensa soddisfazione, per un docente, al di là della disciplina che insegna, scoprire che un suo ex allievo è riuscito a realizzare i propri sogni che -si sa- sono realmente il sale della vita. Senza saremmo spenti, al di là se siamo giovani o meno. E se poi a sognare è un ragazzo poco più che ventenne, beh allora il sogno deve essere ancora più grande!

Lui voleva diventare sempre più bravo e svolgere in maniera professionale il lavoro di ballerino. Ha studiato e si è impegnato tanto ma non sempre la sua maestra ha dimostrato di apprezzarlo, anzi! Spesso e volentieri lo ha pizzicato e attaccato. Di certo poi non ha mai espresso grandi elogi nei suoi confronti!

Ma, nonostante ciò, lui, essendo una persona molto determinata, non si è fatto abbattere da tutto questo ed è così andato avanti dritto come un fuso per la sua strada, riuscendo in tal maniera a realizzarsi come si deve dal punto di vista professionale. Oggi è dunque un giovane uomo appagato e un immenso professionista. Ma di chi stiamo parlando? Fuori il nome!

Alessandro ha svoltato!

Stiamo parlando di Alessandro Cavallo che ha partecipato alla ventesima edizione del padre di tutti i talent, ideato e condotto in maniera magistrale da Maria De Filippi, autentica regina delle Reti Mediaset. Il ragazzo, dopo aver conquistato il ruolo di protagonista nel musical a carattere internazionale dedicato a Dirty Dancing.

E poi è riuscito ad entrare nella prestigiosissima compagnia di danza Béjart Balle, che ha da sempre rappresentato per lui il sogno più grande per antonomasia dal punto di vista artistico e professionale. Inoltre ha anche avuto l’assi ghiotta occasione, oltre che l’immenso privilegio, di ballare con un mito vivente della danza, ovvero Roberto Bolle.

Dulcis in fundo il suo idolo si è complimentato con lui per il suo grande talento. Insomma, la Celentano ha di che esultare, sebbene lei non si sia comportata proprio benissimo con Alessandro… E il vasto popolo del Web, così come i telespettatori, se lo ricordano molto bene…