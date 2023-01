Alberto di Monaco al settimo cielo: la notizia è arrivata all’improvviso | Charlene incinta?

Charlene in dolce attesa? E’ davvero così? La notizia, decisamente lieta quanto inaspettata, ha scaldato immensamente i cuori dei suoi fan, che sono sempre tanto numerosi, che ora si chiedono quando la donna deciderà di raccontare qualcosa di più in merito.

Alberto, il suo affascinante consorte, pare che sia al settimo cielo e pare che non veda davvero l’ora di diventare nuovamente padre. Un’esperienza che lui ha vissuto svariate volte nel corso della sua vita, sebbene dalla sua bellissima moglie abbia avuto per ora solo i gemelli Jacques e Gabrielle.

I due bimbi sono coloro che hanno indubbiamente sofferto di più quando un po’ di tempo fa la loro mamma si è assentata a Palazzo in primis per un viaggio in SudAfrica, la sua terra natale, ove si è soffermata un po’ troppo a causa di gravi problemi di salute, poi, una volta che è tornata a Monaco, è ripartita per la Svizzera.

E’ stata ricoverata in una rinomata ed esclusiva clinica perché non era ancora in forma. Poi è tornata e non si è più mossa da casa peccato che quando ha ricominciato ad apparire in pubblico, soprattutto in occasione degli eventi mondani, con il marito è apparsa diversa, fin troppo diversa. A volte decisamente spenta, altre baldanzosa.

Poi si è ricominciato a mormorare di una crisi di coppia con tanto di matrimonio giunto al capolinea e di un contratto secondo il quale lei avrebbe accettato di fare ancora la parta della brava mogliettina sotto lauta ricompensa. E ora cambia di nuovo tutto: ma quale addio! Lei porta in grembo una creatura!

Gli indizi

E se le creature fossero più di una? Del resto lei ha già avuto, come ben sappiamo, un parto gemellare. Tuttavia, su quali basi si può dire che lei sia gravida? Da un po’ di tempo questa parte lei è ben più radiosa e i suoi occhi non sono più spenti e tristi bensì ricchi di luce e di infinita emozione.

Inoltre evita di indossare abiti e pantaloni attillati e predilige indumenti più morbidi, seppur sempre molto femminili e chic. Inoltre di recente, durante la realizzazione di una meraviglioso scatto di famiglia, si è letteralmente nascosta dietro il figlioletto Jacques, nascondendo parte del suo pancino alquanto sospetto!

L’abito indossato, total black, era per l’appunto comodo e dotato di una scollatura piuttosto profonda che ha messo in luce un seno un po’ più generoso rispetto al solito. Infine anche il suo Alberto appare sempre più felice.