Clarissa Selassié, l’appello disperato fuori dalla casa del Gf Vip 7: gli autori sono scioccati

Grande Fratello Vip, la settima edizione del padre di tutti i reality, che è particolarmente chiacchierata e pepata, non smette mai di stupire. I colpi di scena non mancano di certo anche perché, come si suol dire, ogni giorno ne succede una! Ma ora a tenere banco non è un comportamento di uno degli attuali concorrenti…

No, sarebbe infatti una grande protagonista della scorsa edizione, ovvero la bellissima Clarissa Selassié, che avrebbe deciso di mettere in atto una sorta di appello, per certi versi disperato, posizionandosi esattamente fuori dalla Casa Più Spiata D’Italia, sita a Cinecittà. La donna, armata di megafono, si è lasciata andare…

Tutti quanti pensavano che a mettere in atto un gesto del genere, assolutamente teatrale, non fosse stata lei ma la sorella Lulù che è ancora più famosa e che ama molto stupire, o meglio, lasciare proprio a bocca aperta non solo i suoi fan, che sono comunque assai numerosi, ma il grande pubblico in generale…

E- invece- era lei che ha voluto far sentire la sua voce a qualcuno in particolare che è entrato da poco all’ interno del gioco perché tale si dovrebbe vedere. Stiamo parlando del giovane e bel Andrea Maestrelli che si è fatto notare assai di recente per alcuni baci scambiati con la bellissima Giale che non ha affatto gradito il comportamento di Clarissa.

Ma andiamo con ordine… La Donà si trovava in giardino con Andrea e Davide quando a un certo punto ha iniziato a sentire delle voci di donna. Lì per lì nessuno dei tre ha capito che cosa stesse accadendo ma quel che è certo è che è la gieffina non l’ha presa affatto bene e che promette guerra alla rivale…

Lei si dichiara ma…

“ Meno limoni in casa! Ti aspetto fuori. Mi fai impazzire“, ha urlato la Principessa riferendosi al calciatore che conosce da anni dal momento che, come la stessa ha raccontato, andava a scuola con Lulù. All’inizio i due non si calcolavano proprio ma poi la donna ha iniziato a vederlo sotto un’altra luce e pare che si sia invaghita di lui.

Anzi, si è pure dichiarata! Ergo non ha di certo gradito le effusioni che si è scambiato con Giale che dal canto suo si è detta interdetta, forse non tanto per il fatto che il giovane sia corteggiatissimo da una ragazza splendida come Clarissa ma dal fatto che lei potrebbe con questa sua trovata rubarle la scena in toto.

Anche perché le riviste e soprattutto il Web sta impazzendo e ora c’è chi spera che arrivi un bel ritorno della vippona del GFVip6 all’interno della Casa, magari per conquistare definitamente il cuore del suo bello…