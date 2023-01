Grande Fratello Vip, ora i concorrenti rischiano grosso: provvedimenti per i vergognosi comportamenti

Nella casa del Grande Fratello Vip i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo e non fanno altro che entusiasmare i telespettatori. Stavolta è arrivata l’ennesima notizia di un provvedimento disciplinare richiesto dal pubblico. Ecco chi sono al centro della polemica.

Nei giorni scorsi è accaduto di tutto tra le mura del Grande Fratello Vip. Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria dopo l’ennesima discussione hanno fatto pace, in quanto avrebbero deciso di andare a convivere una volta terminata l’esperienza televisiva. Patrizia Rossetti ha deciso di abbandonare il reality per alcuni problemi di salute e lo stesso ha fatto Antonino Spinalbese, ma il suo rientro non è ancora a rischio.

Nikita Pelizon ormai è arrivata ai ferri corti con Luca Onestini, il quale non perde mai occasione di punzecchiarla. Nel frattempo si è avvicinato sempre più a Oriana Marzoli e lei a sua volta trascorre dei momenti piacevoli con Daniele Dal Moro suscitando così la gelosia di Wilma Goich. Qualcuno ha notato che spesso Luca e Oriana si apportano e un piccolo dettaglio è stato tale da spingere tutti a chiedere dei provvedimenti.

Atteggiamenti inappropriati nella casa

Alfonso Signorini è stufo perché spesso i due sono stati ripresi per il fatto di parlare in spagnolo e senza microfoni. Sanno che è proibito, anche perché il pubblico ricorda bene quando Giulia Salemi è stata ripresa per aver parlato in persiano con la madre. Per questo motivo è stato richiesto di provvedere andando sul concreto. I fan di Luca e Oriana sono intervenuti sostenendo che non sono gli unici a non rispettare questa regole.

“Non parlo a bambini di 5 anni”

Signorini è stato diretto con i concorrenti che hanno sempre ignorato i continui richiami: “Vi abbiamo detto che è fondamentale avere rispetto per il pubblico che vi segue da casa, nonostante questo il Gf è stato costretto a richiamarvi più volte, perché A) non indossano i microfoni o lo indossano male, B) non parlano italiano, magari parlano in spagnolo o in codice come abbiamo visto fare ad Andrea e Tavassi, C) continuano a dire troppe parolacce non accettabili in un programma su canale 5, D) si nascondono sotto le coperte E) rifiutano di andare il confessionale”.

Infine ha proseguito: “Al prossimo segnale che verrà ignorato verranno preso seri provvedimenti. Se non rispettate le regole riduciamo il budget, anche se mi sembra sia molto puerile perché non parlo a bambini di 5 anni”.