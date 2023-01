Camilla Parker Bowles, fatta a pezzi da un membro della famiglia: “Vi dico io chi è davvero”

Camilla di nuovo nella bufera. La donna, che oggi è considerata una vera icona di eleganza e di stile da molte sue coetanee, e che è riuscita, con il passare del tempo, a farsi apprezzare e amare non solo dal vasto popolo inglese ma anche dalla compianta Regina Elisabetta, subisce un altro attacco. Le parole sono decisamente molto dure da accettare e da digerire.

Ha aspettato per anni interi il suo momento e alla fine è arrivato, memori del detto, che si sarà stampata sul petto, ” chi la dura la vince”. Da innamorata e amante a legale consorte di colui che ha sempre amato fin da giovane. Ma ora una nuova nube ha fatto capolino su di lei ed è anche assai minacciosa!

Povera Camilla, non c’è davvero mai e poi mai pace per lei, così come per un po’ tutti i membri della famosissima e chiacchieratissima Royal Family della quale lei è entrata a far parte di diritto dopo aver sposato il suo Carlo. Sì, suo perché lei è stata il suo vero amore, quello, tanto per intenderci, con la “A” maiuscola e che inizialmente ha dovuto vedere di nascosto, anche se tutti sapevano del loro legame.

Entrambi erano sposati e anche la moglie di lui, la splendida Lady D, sapeva tutto! Esemplare e assai nota in tale direzione, che ha fatto storia, ” in questo matrimonio siamo in 3″, ove la terza persona era chiaramente Camilla. Poi la Regina Elisabetta è riuscita a perdonarla e a volerle bene, notando quanto amasse realmente suo figlio Carlo che oggi è il nuovo Re d’ Inghilterra.

Lei- invece- per volere della stessa defunta regnante, amatissima in tutto il mondo, è la degna Regina Consorte. Un titolo importantissimo che ha riscontrato anche i favori degli Inglesi che ora la adorano. Anche William e Kate la apprezzano molto ma lo stesso- a quanto pare-non si può dire di Harry…

Lei è ” cattiva e …”

Come ormai è ben noto lo scorso 10 gennaio è uscito praticamente in tutto il mondo l’attesissima autobiografia del giovane, intitolata Spare che è stata pubblicata nel nostro Paese da Mondadori. La sua uscita è stata più volte rimandata anche perché i suoi familiari, soprattutto suo padre, avevano fatto di tutto per cercare di ostacolare ” il tutto”.

Ma ora che è disponibile ovunque possiamo leggere tra le numerose pagine molte indiscrezioni sulla Royal Family, Camilla inclusa che il secondogenito di Diana ha definito, senza tanti mezzi termini come una persona ” cattiva e pericolosa”. Queste le sue esatte parole:” L’altra donna di mio padre è cattiva e pericolosa. In passato si è dimostrata pronta a tutto”.

Parole al veleno per la matrigna

Poi il Principe ha proseguito dicendo: ” Mia madre in una famosa intervista rilasciata nel 1995 disse che c’era una terza persona nel suo matrimonio. L’altra donna di mio padre aveva quindi la necessità di ribaltare la sua immagine e questo l’ha resa pericolosa. Era ben disposta per questo a rilasciare dichiarazioni alla Stampa “. Insomma, un ritratto decisamente negativo che avrà di certo fatto arrabbiare tantissimo Carlo che aveva avvertito il figlio di non dire cattiverie sulla sua attuale moglie.

E sul finale, come una sorta di metaforica ciliegina sulla torta, ecco la bella staffilata: ” Era la cattiva. Era la terza persona nel matrimonio di mia madre e mio padre. Aveva bisogno di ribaltare la sua immagine di fronte all’ opinione pubblica”. E pare che oggi ci sia riuscita più che bene!