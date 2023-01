Alberto Matano, dà l’ennesimo schiaffo alla D’Urso: purtroppo c’è stato poco da fare

Alberto Matano è indubbiamente oggi come oggi uno dei conduttori di Mamma Rai, non solo dunque delle Rete Ammiraglia, tra i più amati in assoluto, dagli italiani. Bravo, simpatico, affascinante e competente come pochi, lo abbiamo pure ammirato come sorta di commentatore a bordo pista anche nell’ultima edizione di Ballando Con Le Stelle, condotto dalla spumeggiante Milly Carlucci.

Poi sovente lo troviamo anche ospite, soprattutto quando sono in atto le classiche e convincenti tavole rotonde, nel salotto televisivo di Domenica In, il programma del giorno di festa della sua migliore amica Mara Venier che ha anche svolto l’importante ruolo di celebrante al suo matrimonio.

L’uomo è in gran forma e sempre più innamorato del marito. La loro unione va davvero a gonfie vele e talvolta i due appaiono anche insieme sui Social, in particolare sul seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, del noto giornalista dove ama, quando chiaramente gli impegni, sia professionali che privati lo consentono, mantenere un filo diretto e pressoché costante, con i suoi fan.

Fan che- a onor del vero- sono sempre più affezionati e numerosi e che si commuovono anche parecchio quando lui lancia meravigliose dediche per i suoi cari, nipotini inclusi. I suoi modi di fare piacciono, così come il suo modo di condurre La Vita in Diretta dove tratta con enorme professionalità ogni argomento, dal fatto di cronaca più duro a quello più leggero legato al Gossip o al vasto mondo dello Spettacolo.

Da lui intervengono ospiti e tanti cari amici anche con svariati collegamenti. Si riflette ma ci si diverte anche molto. Ed è anche forse per questo motivo che lui, così come la sua trasmissione, che è una delle più apprezzate e seguite in assoluto dell’ Azienda di Viale Mazzini, possono contare ancora oggi su un successo decisamente elevato e che fa sognare ad occhi aperti.

Barbara ha comunque i suoi fedelissimi

E così anche stavolta, nelle prime puntate del 2023, che è appena iniziato, la povera Barbara D’Urso con il suo Pomeriggio Cinque, non è riuscita a starci dietro, sebbene non manchi mai una sorta di zoccolo duro di telespettatori, perlopiù fan storici della meravigliosa conduttrice campana, che segue con enorme interesse il suo programma.

Un programma che da più di un anno ha visto una sua riduzione a livello di tempo, mentre lei si è vista cancellare ben due trasmissioni domenicali. Ciò aveva fatto pensare al peggio ma poi Mediaset è corsa ai ripari proponendole la conduzione di una nuova e assai divertente edizione de La Pupa e il Secchione.

Alberto l’ha asfaltata ma…

E lei che ha fatto? Si è goduta un’estate alla grande, pardon, alla grandissima, pubblicando di continuo sia selfie che foto vere e proprie, dove ha messo in chiara luce una fisicità da dieci e lode, che ha mandato letteralmente in orbita i suoi numerosissimi follower su Facebook e Instagram.

Poi, oltre a tornare sul Piccolo Schermo, ha deciso di riavvicinarsi con passione alla recitazione e al Teatro, che rappresentano per lei un grande amore. Lei si sente profondamente amata dal suo pubblico e anche se il bel e bravo Alberto la asfalta a livello di share, con punti che salgono in maniera vertiginosa, dal 21% in su, lei non se ne preoccupa, almeno non più di tanto!