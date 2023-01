“Vivono in un porcile”: immagini scandalose dalla casetta di Amici

Con l’arrivo dei nuovi allievi nella scuola di Amici qualcuno ha avuto da ridire sulle condizioni della casetta. Più di un utente social ha esternato il proprio parere sull’argomento.

Nella puntata di domenica scorsa ci sono stati tanti colpi di scena nella scuola più famosa di canale 5. I ragazzi hanno la possibilità di ottenere un banco attraverso delle sfide o perché voluti fortemente dai maestri. Rudy Zerbi, per esempio, ha chiesto una sfida immediata per Cricca, il quale è stato costretto poi ad andarsene per via dell’eliminazione del tutto inaspettata.

Lorella Cuccarini non ha esitato ad abbracciarlo per poi dedicargli un commovente post su Instagram. Anche Rita è andata via per volontà di Alessandra Celentano. Nonostante tutto ha chiesto di salutarla con un abbraccio, dimostrando per l’ennesima volta la sua maturità. Al suo posto sono entrati altri ballerini e tra questi c’è la giovanissima Eleonora.

Si tratta di una ballerina di latino-americano voluta fortemente da Raimondo Todaro. Si è esibita e ha ottenuto subito un banco con la maggioranza positiva dei voti dei maestri. Rudy e la Celentano si sono dichiarati contrari alla scelta di far entrare altre persone perché ciò significherebbe ridurre le possibilità agli altri di accedere al Serale.

Fatto sta che i nuovi dopo i giorni di quarantena sono entrati nella casetta e non hanno gradito alcune cose del tutto trascurate dai nuovi compagni d’avventura. Quest’ultimi pare che non abbiano ben compreso la gravità della situazione. Ecco un video che lo conferma, pubblicato di recente nella pagina Instagram dedicata al programma.

“Io mi sarei vergognata!”

“Eleonora fin da subito si scontra con la nota dolente della vita in casetta… “ , ecco il titolo del post condiviso sul web. Si vede la nuova arrivata sistemare e pulire la cucina mentre tre allievi si limitano a osservarla sorridendo. Una scena che non è piaciuta a tanti utenti socia che nn hanno esitato a commentare.

“Invece di ridere, dovrebbero vergognarsi che una ragazza appena entrata, si metta a rassettare un disordine e uno sporco non suo. Non la vedo una parac***ta come scrivete ,io al suo posto avrei fatto lo stesso” e “Dare il benvenuto a due persone con una casa in quelle condizioni. Io mi sarei vergognata!”.

Nuova sfida per Eleonora

Eleonora sostituirà Aurora che ha lasciato la scuola a causa di un infortunio. In passato ha sfidato Mattia Zenzola e non ha avuto la meglio. Adesso la sorte è stata dalla sua parte. È ben consapevole del fatto che dovrà lavorare sodo per accedere al Serale, nonostante il tempo sia poco.

Infatti Alessandra Celentano subito le ha assegnato delle coreografie che non riguardano il suo stile. I telespettatori sono convinti che farà nel suo meglio sia in sala prove…che nella casetta nelle vesti di Cenerentola.