Amici, dopo la bastonata c’è anche una lieta notizia: Maria non poteva chiedere di più

Nella puntata di ieri, domenica 15 gennaio 2023, c’è stata aria di tensione per via delle ultime dinamiche verificate nella casetta. Tuttavia ora Maria De Filippi può sostituire il dispiacere con la gioia per una lieta notizia.

Degli allievi sono stati protagonisti di un evento spiacevole la notte di Capodanno. La padrona di casa ha deciso di non far vedere il video ai telespettatori e non è nemmeno entrata nei particolari. Fatto sta che sul web si può leggere cosa hanno combinato Maddalena, Wax, Samu, Ndg, Tommy Dali e Valeria.

Tommy Dali è andato via senza una sfida per volontà di Rudy Zerbi, il quale lo ha già ripreso più di una volta in passato. Maddalena, Wax e Ndg hanno vinto contro gli sfidanti mentre Samu dovrà preparare una comparata per la prossima puntata. Per quanto riguarda Valeria è andata via e lo sfidante è stato Cricca.

Per la prima volta nella storia del programma è capitata una cosa del genere. La richiesta è stata fatta da Lorella Cuccarini perché se avesse saputo prima della notte di Capodanno si sarebbe comportata diversamente. Valeria si è scusata, ma la maestra non ne ha voluto sapere dato che lei non aveva ancora la maglia. Di conseguenza doveva essere più coscienziosa.

Maria De Filippi non ha nascosto la sua rabbia, tuttavia in queste ore un’ex allieva le ha riservato una sorpresa che sicuramente sarà stata molto gradita. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

“Davvero una bella ragazza e anche brava! Lo penso dai tempi di Amici”

La ballerina in questione non è altro che Martina Miliddi, ex allieva di due edizioni fa. In quel periodo era fidanzata con Aka7even, ma con il tempo ha capito di avere un interesse per Raffaele Renda. Quest’ultimo non l’ha corrisposta per rispetto dell’amico, ma una volta terminato il talent show hanno deciso di darsi una possibilità. Ancora oggi sono felicemente fidanzati.

E’ un periodo magico per la ragazza non solo sul versante sentimentale, ma anche professionale. Infatti di recente ha pubblicato sui social un post in cui riferisce ai follower di trovarsi negli studi televisivi della Rai. Il suo compito sarà sicuramente quello di esibirsi in qualità di ballerina. I complimenti sono abbondati per la sua nuova avventura televisiva.

Altra soddisfazione per la De Filippi

In questi giorni c’è stata la finale del concorso di bellezza Miss Universo 2023 e tra le bellissime in passerella c’è stata Virginia Stablum per rappresentare l’Italia. Lei è stata una corteggiatrice di Uomini e Donne, nonché la scelta di Nicolò Brigante.

Ha sfilato indossando degli abiti con il marchio Made in Italy, lanciando dei messaggi importanti, soprattutto in difesa delle donne. Sicuramente la conduttrice avrà tifato per lei e ora non farà eccezione con Martina.