Alessia Marcuzzi, dopo anni la dura verità: “Ecco perché lasciai la tv” | Successo a tante prima di lei

Alessia Marcuzzi è ancora oggi una conduttrice molto amata dagli italiani. Tornata in tale veste sul Piccolo Schermo assai di recente, ha fatto tirare un bel sospiro di sollievo ai suoi fan che avevano avvertito molto la sua mancanza. Che cosa l’ha spinta a fare questa scelta? La dura verità dopo molti anni per bocca della stessa artista romana.

Per parlare a lungo di se Ale ha scelto il salotto domenicale di Mara Venier con la quale ha un meraviglioso rapporto da molti anni. Non per nulla la presentatrice veneziana la considera una figlioccia e le vuole molto bene. Ha così ricordato il periodo milanese quando si sono conosciute e i loro pranzi insieme.

Impossibile poi è stato non parlare del suo Boomerissima, programma nel quale la Marcuzzi crede moltissimo, che ha ufficialmente sancito il suo ritorno in TV, dopo moltissimi anni di latitanza. Chiaramente il suo passaggio da Mediaset alla Rai non è passato inosservato dal momento che lei per tanto tempo è stata la star della Rete del Biscione.

In ogni caso ciò che veramente conta, come hanno anche più volte sostenuto i suoi sostenitori, soprattutto quelli storici, la cosa più importante è che lei sia tornata alla conduzione e che ciò la rende molto felice. Come l’ha resa tale sentire l’affetto sincero di alcuni suoi colleghi e grandi amici, Amadeus, Mara e Fiorello in primis.

Un matrimonio finito

Fiore in particolare le ha combinato un bel pasticcio, rivelando a causa di un errore maldestro suo e del fedele Biggio, il suo numero di telefono durante una diretta Instagram. A quel punto la donna è stata letteralmente invasa di messaggi e di chiamate. E così è stata costretta ben presto a cambiarlo. In ogni caso l’ha presa con filosofia e molto sul ridere.

E lei non ha mai smesso di farlo nonostante sia finito, anche piuttosto di recente, il suo matrimonio. Al di là della sofferenza che si può provare quando finisce un rapporto tanto importante, pare che lei stia bene e che sia riuscita a rimanere in buoni rapporti con il suo ex marito. Insomma, la stima e il bene sono rimasti, anche se l’amore è finito e pure da tempo.

Il suo talento di imprenditrice

La crisi, assai forte, ha avuto inizio durante il primo, lungo ed estenuante lockdown che ci ha preso tutti quanti di contropiede. Risale ad allora poi anche la decisione di Alessia di uscire di scena dalla TV per dedicarsi maggiormente al suo bel blog e alla sua attività di imprenditrice che va a gonfie vele. In poche parole, come ha rivelato alla Venier, “ha fatto diventare il suo piano B, il suo piano A”. Ed è stato sempre allora che si è presa del tempo per se e per guardarsi bene dentro.

Gli ambiti in cui opera sono la Bellezza e la Moda che lei adora e conosce molto bene. In particolare si occupa di cosmetica biologica e di borse di artigianato di estrema classe e di eccellente fattura. E le sue fan pare aver accolto molto bene la sua scelta lavorativa principale che ora è affiancata da quella televisiva.