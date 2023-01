Elettra Lamborghini, ‘fatta fuori’: purtroppo non la vedremo più

Elettra Lamborghini è indubbiamente un personaggio molto chiacchierato, discusso e nel contempo amato dagli italiani, in particolare dai giovanissimi. Non per nulla la ragazza possiede un ragguardevole zoccolo duro di sostenitori che amano seguirla con un certo interesse sui Social.

Influencer di successo, è in primis una cantante che sforna ogni anno singolo che arrivano nelle zone più calde delle hit parade e che diventano in men che non si dica dei veri tormentoni, cantati praticamente ovunque. I suoi video poi diventano virali in un battito di ciglia, così come i suoi scatti.

Donna giovane e bellissima, con un corpo dotato delle classiche curve poste al posto giusto, non si fa alcun problema a mostrarcelo, con abili gioco di vedo e non vedo. Immancabili poi i suoi tatuaggi, spesso criticati, il make up con il quale ama giocare per stupire i suoi estimatori, e le sue mise sempre assai eccentriche.

Negli ultimi mesi poi l’artista è stata spesso al centro di una bufera mediatica per via della sorella Ginevra, che per un certo periodo ha partecipato alla settima edizione, attualmente ancora in corso, del Grande Fratello Vip, soprattutto per il fatto che le due non vanno d’accordo e che lei le abbia intimato, tramite gli avvocati, di non parlare di lei in TV.

Niente da fare per lei, la faccenda è chiusa!

E ora per Elettra arriva la cocente delusione che spaccherà di certo il cuore in mille pezzi dei suoi fan, perlopiù di coloro che si possono considerare della prima ora. Se infatti fino a poco tempo fa si parlava, e pure a spron battuto per la verità, di un suo ruolo in qualità di giudice in una nota trasmissione televisiva, ora è stato tutto cancellato. Insomma, per lei niente di fatto!

Difatti lei non sarà il quarto giudice della prima e assai attesa edizione di The Voice Kids che partirà a Marzo e che andrà in onda in prime time su Rai 1. Alla conduzione la spumeggiante Antonella Clerici che ora è al timone, oltre che del programma culinario mattutino E’ Sempre Mezzogiorno, anche della versione Senior del talent.

Il nome di chi ha preso il suo posto

Ad accompagnarla in questa avventura ci saranno sempre i fedelissimi Gigi D’Alessio, Clementino e Loredana Berte mentre per quanto concerne il quarto giudice, dopo aver chiuso la faccenda Lamborghini, come ci fa sapere TV Blog, il nome più papabile sarebbe quello dei Ricchi e Poveri. Dunque avremmo a che fare con gli stessi identici giudici della versione attualmente in onda della trasmissione.

Tuttavia c’è anche da dire, per dovere assoluto di cronaca, che al momento non è stata data alcuna conferma o smentita al riguardo, ma quel che è certo è che si sta già lavorando da tempo e pure con grande passione per offrire qualcosa di davvero speciale ai telespettatori di Mamma Rai. Telespettatori- che a quanto pare- dovranno fare a meno della Lamborghini!