Preoccupazione allarmante per i figli di Kate e William: per uno in particolare

La Royal Family- si sa- è sempre molto chiacchierata, amata e contestata praticamente ovunque. E ora che è appena uscito in tutto il mondo Spare, la biografia del Principe Harry, fresca fresca di stampa, le chiacchiere sul conto dei suoi membri sono aumentate a dismisura. E ovviamente anche William e Kate sono finiti nuovamente nel mirino.

In particolare sarebbero i loro tre figli che, nonostante siano ancora assai piccini, sono diventati molto famosi. In particolare è il primogenito George, al quale sono state dedicate varie pagine Social e svariati meme per via del suo caratterino davvero niente male, a tenere perlopiù banco sul Web e sulla Carta Stampata.

Tuttavia nemmeno la bella Charlotte è da meno e i suoi capricci durante alcune occasioni ufficiali, in compagnia dei suoi tanto celebri e ammirati genitori, è un tipetto che passa inosservato. Dalla madre poi ha già assunto la celebre eleganza che ha permesso a Kate, in men che non si dica, di essere considerata una vera icona di stile da moltissime donne, sparse in tutto il mondo.

Louis è certamente quello meno noto ma siamo certi che ben presto, magari tra qualche anno, sarà ben presto grande protagonista anche lui delle vicende reali che tanto emoziono e divertono un po’ ovunque. Sta di fatto che ora pare che aleggi un sentimento di grande preoccupazione nei confronti dei bimbi dal momento che secondo un loro familiare uno potrebbe non avere una vita tanto facile.

Il presentimento di Harry

A dirlo, senza tanti giri di parole, e con una punta di amarezza e di vivo dolore, durante una sua nuova chiacchierata a cuore aperto concessa al Telegraph è stato il suo affascinante zio, ovvero il Principe Harry, che teme che uno dei tre suoi nipoti, figli del fratello primogenito, possa un giorno ricevere il suo stesso trattamento ed essere visto come lui, dunque anche come una sorta di pecora nera della famiglia.

A quanto pare William, quando lui gliene ha parlato, non è stato molto felice di saperlo e gli ha detto, senza tanti giri di parole, che tutto questo non lo riguarda e di farsi sostanzialmente gli affari suoi. Dello stesso parere del suo celebre consorte è anche la bella Kate che ha da poco compiuto 41 anni.

I rapporti tra i due sono ancora molto tesi

Insomma, a quanto pare, i rapporti tra i due figli di Re Carlo e della compianta Lady Diana, sono ancora molto tesi e nemmeno la scomparsa dell’amatissima nonna Elisabetta, che si era ravvicinata moltissimo al nipote ribelle, è riuscita ad arginare in qualche maniera la ferita che è ancora molto profonda.

Anche il padre pare che non ne voglia più sapere di lui, soprattutto dopo che ha letto frasi poco carine nel confronto di Camilla, la sua seconda moglie, che è la sua Regina Consorte. Lei è sempre stata il suo grande amore e ha saputo aspettarlo, svolgendo pure il ruolo di amante. E lui non vuole tollerare alcuna cattiveria su di lei.