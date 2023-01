Elisabetta Gregoraci, dopo l’ufficializzazione del nuovo fidanzamento un’altra lieta notizia: che emozione!

La bellissima Elisabetta Gregoraci, dopo la fine del suo chiacchieratissimo matrimonio con l’affascinante Flavio Briatore, ha avuto alcuni flirt. Tuttavia ora fa davvero sul serio con il suo nuovo lui, tant’è che ha deciso di non nascondersi più. Ovviamente i suoi fan sono al settimo cielo per lei anche perché le belle notizie non finiscono di certo qui!

Difatti, dopo essere uscita sempre più allo scoperto con il ben più giovane Giulio Fratini, che ha conosciuto da due anni, e con il quale sta occupando le pagine di molte riviste di Gossip, tra cui il settimanale Chi, che ha pure dedicato loro una cover, ora avrebbe anche un altro motivo per essere felice.

La sua carriera va davvero a gonfie vele. Non per nulla lei è riuscita nel corso degli anni a dimostrare di non essere solo una donna molto avvenente e dotata di una grande dose di sensualità, oltre che di una fisicità da dieci e lode, ma anche un’immensa professionista.

A livello di conduzione ci ha conquistati con Battiti Live ma anche nelle vesti di attrice ha dimostrato di essere più che credibile. In contemporanea è riuscita a mantenere rapporti amichevoli con Flavio Briatore che non è solo il suo ex marito dal momento che è pure il padre del suo Nathan Falco.

Si parla di una storia importante

Difatti è proprio per il suo bene, che viene prima di tutto, che i suoi tanto celebri genitori, si frequentano in sua compagnia e che trascorrono le vacanze natalizie in armonia, così come quelle estive. Tantissimi poi sono gli scatti apparsi sui Social che li vedono indiscussi protagonisti con gli occhi che brillano e la gioia nel cuore.

Un cuore che per quanto concerne Ely batte sempre più forte anche per il suo Giulio. Tuttavia lei ha voluto comunque andarci con i piedi di piombo proprio per una forma di rispetto nei confronti del figlio. Insomma, prima di presentargli un uomo, voleva essere certa che la loro fosse una storia importante e non qualcosa di passeggero.

La lieta novella

Fortunatamente le cose tra di loro stanno andando alla grande e così in molti sognano che i due possano giungere a delle meravigliose nozze. Sta di fatto che ora la donna ha anche un altro motivo per festeggiare. La notizia, decisamente lieta, che ha fatto capolino poco fa in Rete, grazie a un’intuizione di Dagospia, ha da subito incuriosito i più.

Tuttavia non riguarda la sua vita sentimentale ma quella professionale. Difatti pare che Elisabetta possa ben presto approdare su La 7 con un programma tutto suo legato a un brand. Non per nulla la stessa sui Social aveva già dato qualche piccolo indizio a riguardo. Ora non ci resta che attendere qualche giorno per saperne di più!