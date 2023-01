Rai, il più amato ritorna in tv dopo la gravissima malattia: ecco com’è ridotto | Lacrime a fiumi

Non è facile ritornare alla vita di sempre dopo che si ha affrontato una terribile malattia che ci ha colto di sorpresa. Quando scopriamo di essere malati il cuore ci si spacca in mille pezzi e la paura ci invade l’anima. A stare male e a soffrire per e con noi sono anche le persone che ci amano e che ci vogliono bene.

Pertanto quando il calvario, perché realmente così si può definire e pure a buona ragione, si conclude nei migliore dei modi, con la vittoria sul male, la gioia non può che essere ingente. E pure la commozione, quella più vera e sincera, non può che fare capolino. E così le lacrime si fanno sempre più strada!

Ovviamente per un personaggio pubblico e che per tanto tempo ci ha fatto compagnia sul Piccolo Schermo sparire di scena, anche suo malgrado, non è mai facile dal momento che, vista la sua fama, la gente vuole sapere per quale motivo ha fatto questa scelta. E una volta venuta a conoscenza della motivazione vuole saperne sempre di più.

Se da un lato le domande e l’affetto di tante persone fa piacere e fa sentire anche meno soli, dall’altro in certi momenti può metterci pure in seria difficoltà. Vorremmo dire qualcosa di più oppure trincerarci nel silenzio. Tuttavia quando la battaglia contro la malattia è vinta non possiamo che decidere di festeggiare degnamente e di ritornare alla nostra quotidianità.

Ha vinto la sua battaglia contro il cancro

Ed è quello che ha fatto di recente una vera e propria punta di diamante dell’Azienda di Viale Mazzini che, dopo una lunga ed estenuante assenza dalla TV, che gli è indubbiamente mancata moltissimo, ha deciso di tornarci nonostante dal punto di vista estetico ed esteriore sia molto cambiato.

Oggi è fortemente provato da quello che gli è successo, dal momento che un tumore non è di certo una passeggiata. Ha lottato con le unghie e con i denti per stare bene e alla fine ce l’ha fatta. Ed è orgoglioso, oltre che assai felice, di poterci raccontare che il peggio è passato e che ora lui è pronto a ricominciare. Di chi stiamo parlando?

Il ritorno dalla Clerici di chef Buzzi

Dello chef Simone Buzzi che è riapparso accanto alla meravigliosa Antonella Clerici dopo che da tanto tempo mancava nella sua seguitissima trasmissione culinaria È Sempre Mezzogiorno. L’uomo è apparso in studio, tra la commozione generale, senza un capello in testa. E lei, la splendida Antonellina, ha voluto scherzarci sopra e strappargli qualche sorriso.

” Sai che io con i pelati ho una predilezione, mi piace come stai”, ha rivelato la donna che ha abbracciato forte il suo amico che dal canto suo era al settimo cielo alla sola idea di poter essere lì nuovamente con lei. Lei che è una delle conduttrici più amate dagli italiani anche in nome del suo gran cuore che ancora una volta ha messo ben in mostra, senza nemmeno rendersene conto.