Milly Carlucci li ha fatti fuori: a quanto pare la decisione è definitiva

Milly Carlucci ha preso di recente una dura decisione che di certo lascerà di sasso i più. In poche parole ha appena tagliato fuori da un suo importantissimo progetto televisivo, molto apprezzato nel nostro Paese, due pezzi da novanta. Si attende ovviamente la reazione dei telespettatori che non tarderà ad arrivare!

Ha terminato da pochissimo, esattamente l’antivigilia di Natale, quando è andata in onda in prime time l’attesa finale di Ballando Con Le Stelle, e ora rieccola ritornare in pista per pensare ad altro! Del resto una grande professionista come lei che vive per la famiglia e per il suo lavoro che svolge in maniera impeccabile, quindi perché stupirsi?

Ora come ora sta pensando agli ultimissimi ritocchi della nuova edizione del Cantante Mascherato che piace davvero molto sia ai grandi che ai piccini. E quest’anno ci saranno delle novità. La prima è che ogni sera, oltre ai vari concorrenti in gara, ci sarà anche un vip, sempre mascherato, come sorta di special guest. La sua funzione? Quella che ha solitamente al Ballando il classico ballerino per una notte.

In molti si stanno chiedendo se anche in questo caso lei chiederà di partecipare ad artisti che hanno già gareggiato nel programma nelle scorse edizioni o che lei vuole corteggiare dal punto di vista professionale al fine di farli gareggiare prossimamente. Tuttavia questa non è l’unica novella che riguarda la trasmissione di Mamma RAI. E l’altra sarà più triste…

Arisa fuori dal Cantante Mascherato

Diciamo subito che riguarda la giuria. Due pietre miliari di essa non ne faranno più parte dal momento che sono impegnate in altre Reti con altre trasmissioni. La prima è Arisa che, dopo aver vinto Ballando Con Le Stelle nel 2021, ha deciso di tornare alla Corte di Maria De Filippi per svolgere il ruolo di docente di canto nella scuola di Amici.

E se per la verità la sua assenza si era già vociferata da tempo per via proprio di questo suo importante impegno su Canale 5, per quanto concerne la seconda giudice non confermata la sorpresa in senso negativo è davvero amara. Lei per troppo tempo è stata lontana dalla Tv, perlomeno a livello di conduzione. Ha deciso di ritornarci solo di recente ma non nell’ Azienda di Viale Mazzini.

Caterina Balivo altra grande assente

Stiamo chiaramente parlando della splendida Caterina Balivo che ora è in forza su La 7 con il quiz show Lingo che tuttavia non sta ottenendo i risultati sperati. In precedenza l’abbiamo vista su Canale 8 al timone di Chi vuole sposare mia mamma? che poi ha potuto contare su una seconda edizione aggiornata, estesa anche ai papà.

Ed è per questo motivo che Cate non ci sarà più al Cantante Mascherato. Chi prenderà il suo posto? A quanto pare l’affascinante Christian De Sica. E di Arisa? Qui si è più certi sul nome. Stiamo parlando della mitica Iva Zanicchi che ci ha fatto sbellicare dalle risate con le sue battute durante l’edizione appena conclusa di Ballando Con Le Stelle.