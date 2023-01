“Mi hanno dato 2 mesi di vita”: dramma raggelante del conduttore Rai | Pubblico in lacrime

La salute è il dono più prezioso che abbiamo e quando manca è davvero dura vivere e andare avanti. E lo è ancora di più quando i medici ci prospettano un vero calvario e soprattutto poche possibilità di superare la malattia che ci ha scelto. E così talvolta preferiscono di gran lunga non svelare all’ammalato come stanno davvero le cose.

Ne parlano dunque con le persone più vicine, come un parente prossimo o una compagna di vita. Per loro è difficile fare finta di nulla ma per amore– si sa- si può diventare fortissimi e capaci di ogni cosa. Inoltre stare accanto, giorno dopo giorno e notte dopo notte, a chi soffre sia fisicamente che psicologicamente è tosto, oltre che assai doloroso.

E se alla persona colpita dalla malattia, e qui stiamo parlando di tumore, le danno pure solo due mesi di vita al massimo, se non si fosse curato immediatamente, la situazione diventa ancora più tragica. Eppure lui, che oggi sta meglio, è riuscito a sopravvivere e ha abbondantemente superato quel periodo.

Riesce a parlarne, anche se gli fa male ricordare quel momento, ove gli sono state tanto vicine le sue adorate figlie che erano a conoscenza di ogni cosa. Lo hanno accudito con estrema attenzione e non l’hanno mai fatto sentire solo. Tuttavia lui, a causa del terribile tumore alla milza che lo aveva tristemente scelto, è stato costretto a stare a lungo a letto e a lasciare la sua amata TV.

Sette mesi a letto

Per tanti anni ci ha allietato con la sua simpatia e la sua ingente professionalità sul Piccolo Schermo. Negli ultimi anni poi molti italiani lo avevano seguito con un certo interesse ai Fatti Vostri. Poi il conduttore, con alle spalle una carriera e un curriculum di tutto rispetto, ha ceduto il posto a Salvo Sottile che aveva deciso di lasciare Mediaset per approdare in Rai.

Di lui si erano perse le tracce fino a quando ha deciso di farsi forza e di parlare del suo dramma, perché di esso si tratta, a Verissimo. E così lui ha scelto il rotocalco di punta di Canale 5, condotto dalla meravigliosa Silvia Toffanin, per ripresentarsi in TV e aprire il suo cuore. Di chi si tratta?

Giancarlo Magalli, un altro dopo la malattia

Di Giancarlo Magalli che, nel raccontare la sua storia, non è riuscito a trattenere né le lacrime né la commozione. Visibilmente dimagrito, è apparso l’ombra di se stesso e quasi irriconoscibile. Il male gli si è presentato un giorno apparentemente qualunque. Era a casa con una delle sue figlie. Gli è venuta la febbre altissima e iniziava ad avere delle visioni.

Portato via d’urgenza in ambulanza è stato prontamente curato. Gli è stata fermata l’infezione e poi ha dovuto iniziare le cure. Per ben sette mesi è dovuto rimanere allettato. Oggi sta bene, riesce a mangiare e a camminare. Tuttavia cerca di stare più attento alla sua salute e non smette mai di ringraziare le sue creature che con tanto amore lo hanno accudito.