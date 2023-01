Francesca Chillemi, perché il padre di sua figlia non l’ha sposata: la triste verità

Francesca Chillemi ne ha fatta di strada quando ancora giovanissima ha indossato la fascia di vincitrice di Miss Italia! Certo, bella lo è sempre stata, vista anche la sua vittoria al padre di tutti i concorsi di bellezza nel nostro Paese, ma lei ha poi voluto dimostrare di essere molto altro. E così si è rimboccata le maniche per diventare una grande professionista.

Ha lavorato nella Moda e nella pubblicità ma poi per lei si sono aperte le porte della fiction nostrana che va davvero forte nella nostra Penisola. Le sono stati affidati in primis ruoli più secondari e poi sempre più importanti, fino ad arrivare a quelli di indiscussa protagonista.

Una protagonista molto apprezzata e amata dagli italiani che ora possono ammirarla nella nuova stagione di Che Dio ci aiuti che sarà ben presto orfana del personaggio storico di Suor Angela, intrepretato dalla meravigliosa Elena Sofia Ricci. E così assumerà maggiore importanza Azzurra che ha il volto della brava Francesca che si è detta molto dispiaciuta per l’addio alla nota seria dell’adorata collega.

Una collega che a sua volta le vuole molto bene e che le ha mandato svariati ” in bocca al lupo” anche tramite i Social, in particolare su Facebook e Instagram. Anche la ex Miss Italia li usa parecchio e in essi ama solo parlare della sua vita professionale e artistica che va a gonfie vele. E di quella privata che sappiamo? Sappiamo che ha incoronato il suo sogno di diventare mamma e che ha un compagno, nonché padre di sua figlia, da molto tempo. Per quale motivo lui non l’ha mai sposata? Lo sapete?

Chi è il compagno

Cominciamo con il dire chi è costui. Si chiama Stefano Rosso ed è nato a Marostica, paese in provincia della meravigliosa città di Vicenza, il 1 giugno del 1979. Tra l’altro è il figlio del celebre Renzo Rosso, fondatore del marchio Diesel per il quale lui lavora. Ha conosciuto Francesca nel 2015 e l’anno successivo hanno messo al mondo la piccola Rania.

Sta di fatto che nonostante la coppia sia apparsa molto unita e innamorata non ha mai compiuto il gran passo e lei non ne parla proprio. Va avanti a lavorare tantissimo ma quando si tratta di parlare del suo compagno fa orecchie da mercante. Di contro si è fatta sempre più strada, soprattutto negli ultimi mesi, la voce di una sua possibile liason con l’attore turco Can Yaman.

Lui non la sposa, tutta colpa di Can?

I due hanno recitato insieme in Viola come il mare per il quale si sta pensando un degno seguito, anche se con molta calma. Secondo molti ben informati sarebbe nata una bella intesa sul set. E anche quando sono andati al Festival del Cinema di Venezia e sono apparsi sul red carpet per promuovere la serie il pettegolezzo ha aleggiato parecchio. Non per nulla erano splendidi insieme!

E risale pure a quel periodo il rumors di una possibile crisi tra Francesca e il suo storico compagno. A quel punto molti hanno iniziato a dire che i problemi siano nati, o che in ogni caso siano visibilmente aumentati, per colpa di Can, che dal canto suo ha inviato le fan sui Social a non trattare male la collega, spendendo per lei parole al miele.