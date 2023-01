La Famiglia Reale si allarga: la regina Elisabetta sarebbe scoppiata di gioia

Re Carlo per via del suo privato e del legame decisamente tosto e controverso con il figlio secondogenito è sempre nel mirino del Gossip. Tuttavia ora una nuova nascita ha cambiato tutto!

Eh sì, la notizia, decisamente lieta, dell’arrivo di un bambino o di una bambina ha lasciato tutti quanti di stucco, oltre che con il cuore gonfio di felicità. Certamente la compianta Sovrana sarebbe stata entusiasta all’idea anche perché la donna in dolce attesa è stata molto apprezzata da lei quando era ancora in vita.

Pertanto non può trattarsi di Meghan Markle, la bellissima e sensuale moglie di Harry, dal momento che lei non è affatto ben vista a Palazzo. Sì, la Regina sotto sotto, almeno in parte, l’aveva perdonata, come aveva perdonato il nipote, visto che aveva accettato di rivederli e di invitarli al famoso Giubileo di Platino.

Tuttavia, una volta che lei se ne è andata da questo mondo, se la coppia era apparsa più vicina alla famiglia, ecco che Carlo ha deciso di allontanarla di nuovo. Ha tolto privilegio e non ha concesso udienza. E come se non bastasse ora è a dir poco furioso per quello che il figliolo ha raccontato nella sua autobiografia Spare della famiglia e della sua seconda moglie Camilla.

Kate e il quarto figlio

Si tratta dunque dell’elegantissima Kate? La donna, da poco 41enne, non ha mai nascosto il suo istinto materno nonché il suo vivo desiderio di diventare mamma per la quarta volta. E pare che anche il suo consorte, l’affascinante William, dopo alcun iniziale tentennamento, abbia cominciato a pensarci seriamente al fatto di avere un quarto figlio.

Un quarto figlio che andrebbe a fare compagnia a George, Charlotte e Louis che sono già diventati delle star, in particolare il primo. Non per nulla a lui sono state dedicate tante pagine sui Social e meme a non finire. Tuttavia non sarebbe la Middleton a essere in dolce attesa, ma un’altra donna, sempre bellissima e molto elegante. Di chi si tratta?

L’annuncio di Eugenia

Si tratta della Principessa Eugenia di York che ha dato la notizia al vasto popolo del Web con uno scatto, decisamente dolcissimo, dove completamente struccata e con una mise casual, appare in compagnia del suo figlioletto maschio. E il gesto fatto dalla sua creatura di baciare la pancina della sua mamma ha fatto scendere una lacrima di commozione ai follower!

Dunque ben presto la donna e il marito Jack, che è anche colui che ha realizzato lo scatto, diventeranno genitori per la seconda volta, dopo aver messo al mondo circa due anni fa August. Ovviamente tutti i componenti della mitica Royal Family sono al settimo cielo e siamo certi che lo sarebbe stata anche Elisabetta.