“Maria stava per piangere”: non era mai successa una cosa del genere ad Amici

Maria De Filippi ha trattenuto molto a stento le lacrime. Ciò che è successo ad Amici ha lasciato il segno!

Durante il famoso talent show di Canale 5, da lei stessa ideato e condotto, lei non ha mai pianto. Sì, si è talora molto emozionata, tuttavia non l’abbiamo mai vista arrivare a quel punto. Che cosa le è accaduto di tanto dolorosa da rompere gli argini? Un fatto accaduto all’interno della scuola.

Lei negli ultimi anni ne ha avute di gatte da pelare con gli allievi! Sia durante la scorsa che l’attuale edizione del programma molti si sono dimostrati indisciplinati. Oltre a rispondere sovente male ai docenti e a discutere un po’ troppo tra di loro, si sono dimostrati incapaci di mantenere pulita la casetta. Tant’è che si è arrivati a definirla un porcile!

I fattacci poi della notte dell’ultimo dell’anno, tristemente noti a tutti, hanno sconvolto i telespettatori ma soprattutto deluso nel profondo Queen Mary. Lei si è molto arrabbiata e ha provveduto a fare una bella lavata di capo. Non sono mancate eliminazioni e uscite di scena che hanno fatto molto parlare di se.

Via Samuel, Maria sconvolta

Come lo ha fatto una che è accaduta di recente. Si tratta quella di Samuel che si è sempre comportato molto bene. Educato e rispettoso verso tutti. Insomma, un allievo modello. Nonostante tutto il maestro Raimondo Todaro ha deciso di eliminarlo. Per la verità era già da un po’ di tempo che l’idea era nell’aria.

Difatti l’ex star di Ballando Con Le Stelle stava già cercando da settimane un ballerino più bravo per sostituirlo. E così il ragazzo è dovuto uscire di scena, lasciando sconvolta la conduttrice, vicinissima al pianto. La voce commossa e gli occhi ricchi di dispiacere. In studio tantissima è stata la commozione e anche la severissima Alessandra Celentano ha voluto salutarlo come si deve.

Un grande smacco

Sta di fatto che i telespettatori sono rimasti molto male di ciò che accaduto. Anche perché manca davvero pochissimo alla tanto attesa fase finale. Pertanto per un alunno uscire ora di scena è un grande smacco. C’è in ogni caso da dire che se uno ha talento, come ci hanno insegnato anche alcuni ex concorrenti delle altre edizioni, va avanti lo stesso.

Certo, arrivare alla finale è qualcosa di davvero speciale, non parliamo poi di alzare al cielo la coppa del vincitore! Tuttavia anche solo il fatto di essere stati selezionati tra i tanti giovani che si presentano ai provini e rimanere del tempo all’interno del padre di tutti i talent è una grandissima opportunità. E Maria lo ricorda sempre.