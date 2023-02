“Mi piace Ginevra”: concorrente del Gf Vip finalmente ha ammesso tutto a distanza di mesi

Il Grande Fratello Vip regala sempre tante emozioni al pubblico italiano. Stavolta un concorrente, a distanza di mesi, ha deciso di fare una dichiarazione a Ginevra Lamborghini. Ecco di chi si tratta.

Ginevra si è messa in gioco fin dal primo giorno nel reality ed è entrata con Antonino Spianlbese. Fin dall’inizio era evidente la loro sintonia, in quanto i telespettatori speravano che potesse sbocciare l’amore. Purtroppo lei è stara costretta ad andare via per colpa di una frase pronunciata ai danni di Marco Bellavia.

Nonostante sia stata squalificata, la produzione le ha permesso di stare seduta tra gli altri concorrenti eliminati nello studio per commentare le dinamiche della casa, soprattutto di Antonino. Quest’ultimo si è avvicinato a Giaele De Dona, ma è andato otre con Oriana Marzoli. Poi ha fatto un passo indietro e ogni volta che sentiva dallo studio Ginevra sorrideva.

A un certo punto lei è rientrata nella casa in qualità di ospite. E’ stata solo una settimana, però i telespettatori hanno gradito perché ha portato tanta allegria. Con Antonella Fiordelisi il rapporto si è inclinato al punto tale da non rivolgersi più la parola.

Ha avuto modo di trascorrere del tempo sia con Antonino che con gli altri, eppure non ha mai saputo che uno di loro è invaghito di lei. Non ne ha mai fatto parola se non a Verissimo nella puntata di sabato 3 febbraio 2023. Molti avranno capito di chi si tratta.

“Ho deciso di fare due passi indietro”

Il vippone in questione è George Ciupilan, da poco uscito dalla casa per via di una nomination. Non è riuscito a battere al televoto Oriana e Nikita Pelizon, ma Alfonso Signorini prima di salutarlo ha voluto fargli i complimenti per la sua personalità. A Verissimo è stato invitato e lì ha deciso di fare una sorta di dichiarazione all’ex compagna di avventura.

“Mi piaceva Ginevra Lamborghini, ma si è creato il flirt con Antonino quindi ho deciso di fare due passi indietro, ma mi piaceva molto il suo modo di fare molto accogliente. Se lo sapeva? Penso lo stia capendo adesso“, ecco cosa ha detto George durante la piacevole intervista rilasciata nello studio della Toffanin.

Un ragazzo d’altri tempi

Anche se George non ha costruito della dinamiche sentimentali all’interno della casa, ha lanciato comunque un bel messaggio. Nonostante l’età ha dimostrato di essere molto maturo e a modo. Un esempio per i giovani che seguono il reality.

Con garbo e rispetto ha esternato i suoi pensieri, tenendo conto dell’interlocutore. Molti ricorderanno quando ha chiesto a Micol Incorvaia di giocare a biliardo per allontanarla da Antonella ed Edoardo Donnamaria intenti a baciarsi. Come reagirà Ginevra davanti alla sua dichiarazione? Lo scopriremo prossimamente.