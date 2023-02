Ivana Mrazova, col cuore spezzato: il lutto l’ha devastata

Ivana Mrazova ha il cuore a pezzi per via di un lutto che sta vivendo. Tra le lacrime ha condiviso un post su Instagram per informare i suoi amati follower.

Tutti sono concordi nel dire che Ivana sia una delle donne più belle del mondo dello spettacolo italiano. Il suo punto di forza? Un fascino estremamente naturale, ma allo stesso tempo privo di paragoni. Chi ha avuto modo di conoscerla ai tempi del Grande Fratello Vip 2 sostiene con fermezza che è dotata anche di una personalità tale da conquistare chiunque.

Infatti non stupisce il fatto che abbia conquistato Luca Onestini quando entrambi hanno condiviso questo percorso. La loro storia è nata davanti alle telecamere del reality, confermando in questo modo che l’amore può nascere anche in un contesto televisivo. Purtroppo, per motivo ancora oggi avvolti nel manto del mistero, si sono detti addio anni fa.

Di recente Alfonso Signorini ha voluto invitarla per parlare del fatto che Luca l’abbia definita l’unica donna da vedere come madre dei suoi figli. Parole forti che sono state accompagnate anche da lacrime di commozione di lui, cosa del tutto inaspettata visto che non mostra mai determinati lati di se. A breve avrà la possibilità di riabbracciarla perché entrerà nella casa in qualità di ospite.

In queste ore si sta parlando di Ivana sui social per via di un suo commovente post dedicato a una figura molto importante nella sua vita che purtroppo è volata in cielo. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

“Un anno senza te”

Essendo un personaggio pubblico, Ivana tende a condividere la sua quotidianità sui social. Tra scatti artistici e vita privata, apre le porte di casa a coloro che la seguono fin dai suoi primi esordi nel piccolo schermo italiano. Tra gli ultimi post pubblicati uno non è passato inosservato perché è in compagnia di un amichetto speciale.

Si tratta di Mami, il cagnolino andato via giusto un anno fa. Proprio per questo motivo gli ha dedicato delle parole tali da commuovere i lettori: “Un anno senza di te cuoricino mio. Siamo cresciuti insieme e tu sei stato la cosa più bella nella mia vita. Non c’è giorno che non ti pensi. La mia vita senza di te non è come prima. Mi manchi. Ti amo Mami”. Ha scelto le foto e i video più belli per ricordare i tempo trascorso insieme.

L’imminente ingresso nella casa

Nelle prossime puntate del Gf Vip Ivana avrà la possibilità di entrare nella casa e sicuramente stravolgerà gli equilibri del gruppo. In tanti sono curiosi di vedere come reagirà Luca.

Con lei entrerà anche Martina Nasoni, l’ex di Daniele Del Moro ed ex vincitrice di una precedente edizione. Sicuramente ne vedremo delle belle, soprattutto per il coinvolgimento diretta nella faccenda di Oriana Marzoli.