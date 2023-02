Allarme Alimentazione, la colazione è pericolosa: 3 cibi che non puoi più mangiare

Se mangi questi alimenti a colazione devi eliminarli immediatamente in quanto molto pericolosi. Allarme alimentazione scorretta, segui i consigli per una vita più sana.

Le pubblicità ci fanno credere che molti cibi sono salutari e perfetti per la dieta, in realtà se mangiati a colazione questi 3 alimenti, sono molto dannosi per l’organismo. Elimina subito dalla tua tavola questi cibi, sono molto pericolosi.

Colazione pericolosa è allarme per la salute

La colazione è il pasto più importante della giornata, da sfatare il mito che se non si mangia la mattina si dimagrisce velocemente, perché è uno stereotipo scorretto e retrò. Durante la giornata bisogna concedersi almeno 5 pasti, in quanto solo così il nostro organismo si sentirà appagato e non ci farà arrivare “a tavola” con una fame esagerata.

Durante la colazione gli alimenti da prediligere sono la frutta, una spremuta fresca, un tè o una tisana, qualche biscotto secco, uno yogurt bianco o il porridge nel caso in cui a pranzo non aveste modo di fare un pasto corretto.

Apriamo una parentesi sul porridge, in quanto presenta il fabbisogno giornaliero corretto per la giusta quantità di calorie da introdurre alla mattina. Se preparato nella maniera corretta, ha tutto quello di cui avrete bisogno, carboidrati, frutta, zucchero e cereali che vi daranno la giusta energia per affrontare meglio la giornata.

Qualora foste più propensi a consumare una colazione salata, potrete consumare un toast o una fetta di pane integrale tostato con avocado e salmone affumicato e così via. Insomma oggi giorno ci sono veramente tante alternative sane tra cui poter scegliere per consumare una corretta colazione.

E voi mangiate questi tre alimenti a colazione?

Gli scienziati di tutto il mondo stanno lanciando un allarme generale per l’alimentazione, in quanto è cosa ormai certa che questi alimenti possono causare la demenza precoce, oltre ai classici fenomeni di obesità, diabete, malattie cardiologiche, ecc.

Se anche voi mangiate questi 3 alimenti durante la vostra colazione, dovrete eliminarli immediatamente se non volete che il vostro pasto diventi pericoloso. Per prima cosa i dolci, con relativi snack, muesli e cereali sono da bandire immediatamente. Essendo molto lavorati con il glucosio, non faranno altro che distruggere le cellule cerebrali adibite alla memoria, provocando la demenza senile precoce.

È stato riscontrato anche che alcuni yogurt alla frutta e latti vegetali, nonché le barrette proteiche sono veramente molto dannose per l’organismo, in quanto molto lavorati con il glutammato monosodico, “amico” di malattie quali Alzheimer, demenza, ecc.