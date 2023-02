“Siete disumani”: Oriana massacrata un’altra volta al GF Vip ma i fan si ribellano

GF Vip, non c’è pace alcuna per Oriana. Sono tutti contro di lei e il Web insorge.

Quest’anno la settima edizione, che ancora è in corso su Canale 5, del padre di tutti i reality in versione vip, è decisamente scoppiettante. Non poche sono state le gatte da pelare per Alfonso Signorini. Tra il caso Bellavia, nuovi atti di bullismo, parolacce e bestemmie, lui ne ha avute da pensare! Inoltre le diatribe tra i vari concorrenti sono praticamente all’ordine del giorno.

Ad essere presa di mira più che mai è la bellissima Oriana Marzoli. La modella, che è entrata dopo svariati mesi dal fischio d’inizio del programma, si è fatta subito notare per la sua avvenenza. Si è avvicinata sia a Daniele Dal Moro che ad Antonino Spinalbese. Con entrambi ha avuto delle liason, ora tristemente finite.

E alla fine sono volati stracci. L’ex di Belen è addirittura arrivato a rivelare che aveva pensato di denunciarla per alcune frasi da lei stessa pronunciate, che lui non aveva affatto gradito. I rapporti fra i due sono tesissimi, tant’è che l’uomo si è pure rifiutato di farle i capelli. Tuttavia anche con l’ex tronista le cose non vano meglio. Anzi!

La rabbia del gieffino

Di recente lui ha incominciato a inveire sempre di più su di lei, dandole della falsa e della bugiarda senza troppe cerimonie. Toni aggressivi e parole forti. Nessuno dei presenti ha difeso anche solo per cavalleria Oriana, che è stata pure presa in giro da Edoardo Tavassi. Insomma, pare che la sua presenza all’interno della Casa più spiata d’Italia non sia affatto gradita agli altri inquilini.

Chiaramente i telespettatori, così come il vasto popolo del Web, si sono accorti di ciò e hanno iniziato a criticare il modo con cui gli altri gieffini trattano la donna. Difatti, al di là del fatto che possa risultare simpatica o meno, qui entra in gioco il rispetto. Un rispetto che a lei fin troppo spesso viene negato. E ciò è per molti è assolutamente inaccettabile.

Tutti contro Oriana

Poi certo, il fatto di aver cercato di conquistare i due belloni del reality l’ha resa ancora più interessante agli occhi del pubblico, che sperava in un happy end. Sta di fatto che nonostante all’interno della Casa la nominino, lei sia ancora rimasta in gioco per volere del televoto. Pertanto moltissime persone hanno incominciato a sostenere che questo massacro da parte dei colleghi, al di là di essere ingiustificato e terribile, possa consentirle di arrivare dritta alla finale.

Tuttavia per alcuni, che hanno visonato con cura molti video dove la Marzoli viene bullizzata, in particolare da concorrenti di genere maschile, hanno sostenuto a più riprese che costoro “sono disumani”. E ora che cosa farà Alfonso Signorini? Quale procedimento deciderà di mettere in atto per tentare di arginare la gravosa situazione?