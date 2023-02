Carlo III, incontro privatissimo e in gran segreto: “Nessuno avrebbe dovuto saperlo”

Carlo III è stato “beccato” dai paparazzi mentre si apprestava a tenere un incontro privatissimo e in gran segreto. Nessuno doveva saperlo, la sua incoronazione sarà ormai compromessa?

Il futuro Re d’Inghilterra Carlo III, sarà incoronato a maggio 2023 e per quell’occasione vuole che sia tutto perfetto. Ecco perché Carlo ha tenuto un incontro privatissimo e in gran segreto con una persona di cui nessuno doveva sapere niente. Adesso che è stato scoperto, cosa succederà?

L’incontro top-secret alla James Bond di Carlo III

La totale mancanza di interesse di Carlo III per quello che riguarda la moda e se vogliamo il suo abbigliamento sono cosa ormai risaputa. Al legittimo erede al trono non interessa apparire scialbo e trasandato, nonostante il suo conto in banca, visti i continui tagli del personale a Palazzo, si è capito che a Carlo la parola “risparmiare” piace molto.

Forse questa volta ha un tantino esagerato però, il calzino bucato poteva forse evitarselo. Durante un incontro del reale e della sua compagna Camilla, alla moschea di Brick Lane a Londra, durante la consueta tradizione mussulmana di togliersi le scarpe prima di entrare nel culto sacro, Carlo III e il suo calzino non sono passati inosservati alla stampa.

Totalmente incurante dell’accaduto, il figlio di Elisabetta II, ha proseguito il suo giro come se nulla fosse.

L’hanno saputo tutti prima del previsto

Re Carlo III è un uomo molto abitudinario, è per questo che quando cambia qualcosa nella sua routine di tutti i giorni, la “stampa” lo segue come i topini del Pifferaio magico. Pare che Carlo abbia incontrato suo figlio minore Harry in grande segreto, come una classica scena di un film di spionaggio.

Purtroppo per lui questo incontro non è passato inosservato. A quanto pare Carlo vorrebbe, al giorno della sua incoronazione, il 9 maggio, anche suo figlio Harry, durante la cerimonia. Non si sa ancora se il figlio accetterà o meno questo invito, per il momento sappiamo che il padre di Harry ha dettato delle regole ben precise se quel giorno vorrà essere presente a Palazzo insieme alla sua famiglia.

Innanzitutto Meghan e i figli non ci saranno, potrà andare solo Harry, il quale non potrà ovviamente salutare i suoi sudditi dal balcone reale. Farà giusto un inchino durante la celebrazione, 48 ore di permanenza a corte e poi potrà tornare a casa sua. A quanto pare, William non si è dimostrato molto felice di questo incontro privatissimo e in gran segreto tenuto da suo padre e suo fratello, ma grazie alla mediazione dell‘arcivescovo di Canterbury, le cose si sarebbero temporaneamente raffreddate.