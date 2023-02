“50 milioni di sterline per scaricarla”: Carlo III cattivissimo, ripudiata la donna che tutti detestano

Re Carlo III è diventato cattivissimo, ripudia la donna che tutti odiano con 50 milioni di sterline. Farebbe di tutto pur di farla sparire da Palazzo.

Le cose non si mettono per niente bene dopo la morte della Regina Elisabetta II. L’equilibrio apparente che si avvertiva prima non c’è più, Re Carlo III è arrabbiatissimo, quella donna la odiano tutti e lui vuole ripudiarla. Disposto a pagare una cifra esorbitante pur di scaricarla per sempre.

Il piano di Carlo III per scaricarla

L’incoronazione di Re Carlo III, proclamata per il 6 maggio 2023, non sarà quella festa che il figlio di Elisabetta aspettava da tanto, in quanto una minaccia oscura incombe sulla sua testa e su quella della sua famiglia. Si chiamano “royal stalker” e minacciano di rovinare non solo l’incoronazione ma anche l’incolumità della famiglia reale. A tal proposito, il dipartimento londinese che si occupa della sicurezza dei reali, i Royalty and Specialist Protection, hanno deciso di blindare Westminster.

Ma chi sono questi “royal stalker”? In pratica sono individui (sicuramente con seri disturbi mentali) che pensano di avere un legame con la Royal Family, in quanto discendenti come figli illegittimi del ramo del re o della regina. Non solo hanno minacciato con lettere minatorie di rovinare il giorno dell’incoronazione di Re Carlo III, ma promettono vendetta a tutta la famiglia reale.

Tutti a Palazzo vogliono ripudiarla

Voci di corridoio molto vicine alla famiglia reale vociferano dell’imminente divorzio tra Harry e Meghan, in quanto sarebbero già da diverso tempo “ai ferri corti”. L’atmosfera di amore e complicità che hanno trasmesso ai fan durante lo speciale di Netflix e dopo l’uscita del libro di Harry, Spare, sarebbe tutta una copertura per guadagnare denaro.

A Palazzo sono in molti che vorrebbero vedere sparire Meghan per sempre dalle loro vite, ecco perché Re Carlo III, avrebbe addirittura un piano per ripudiare la nuora nel modo più riservato possibile. Il Re gli stanzierebbe un assegno di 50 milioni di sterline per di vederla “sparire” per sempre. Ovviamente in caso di divorzio Harry potrebbe tornare “a casa” dalla sua famiglia.

Per quanto riguarda i nipoti Archie e Lilibet, per loro sarebbe previsto un fondo illimitato creato appositamente da nonno Carlo, il quale non gli porta assolutamente rancore. La pecora nera che avrebbe distrutto l’armonia familiare sarebbe solo la Markle, la quale una volta liquidata economicamente, verrebbe ripudiata da tutti, Re Carlo III incluso. Staremo a vedere se queste voci risulteranno poi veritiere.