Povera Camilla! Praticamente trattata come l’ultima ruota del carro | Che sgarbo!

Ennesimo sgarbo riservato alla povera Camilla, praticamente trattata come l’ultima ruota del carro. Come l’avrà presa la futura Regina di Inghilterra?

Che la Royal Family non si sia mai comportata proprio benissimo nei suoi confronti è risaputo, certo però che con questo gesto hanno raggiunto l’apice. Povera Camilla, trattata come l’ultima ruota del carro, nessuno aveva mai subito uno sgarbo del genere.

Uno sgarbo da dimenticare

Tutta la famiglia reale è in subbuglio per via dei preparativi per l’incoronazione di Re Carlo III a maggio 2023, dopo la dipartita della defunta Regina Elisabetta II. Il 6 maggio 2023, giorno dell’incoronazione di Carlo, non “parte” proprio nei migliori dei modi.

Non si sa cosa succederà quel giorno e nemmeno se potrà essere una festa come Carlo ha sempre desiderato, in quanto tutta la Royal Family ci arriverà con più di una preoccupazione. Per prima cosa la presenza di Harry tra gli invitati, già di per sé, dopo la nube nera che ha gettato con il suo libro, è motivo di tensione della sua famiglia. Per non parlare delle possibili rivolte comunicate con lettere minatorie al povero Re Carlo III.

In ultimo, la recente notizia che la consorte di Carlo, Camilla Parker Bowles è attualmente risultata positiva (per la seconda volta) al Covid e quindi ha dovuto cancellare in fretta e in furia tutti i suoi numerosi impegni, finché non sarà guarita al 100%.

Come si legge dal comunicato rilasciato da Palazzo: “Dopo aver accusato i sintomi di un raffreddore, Sua Maestà la Regina Consorte è risultata positiva al virus Covid. Di conseguenza, il suo staff ha cancellato tutti gli impegni pubblici per questa settimana”. Camilla per il momento dovrà godersi un riposo forzato, in solitaria, insieme ai suoi due jack russell, Beth e Bluebell, i quali hanno preso ufficialmente il posto dei corgi (presi in custodia dal Principe Andrea) di Elisabetta come nuove mascotte del Regno.

L’accessorio riciclato per la povera Camilla

Vista la sua temporanea condizione di salute e il poco tempo rimastole a disposizione per i preparativi dell’incoronazione del futuro monarca di Inghilterra, Re Carlo III, Camilla ha deciso di indossare per il 6 maggio, una corona riciclata. Sicuramente un gesto visto da tanti come uno sgarbo nei suoi confronti.

Nonostante questo, i preparativi vanno avanti e Camilla sta dando le direttive su come dovrà essere restaurata la corona della Regina Mary, consorte di Re Giorgio V, indossata dalla stessa per l’incoronazione del marito avvenuta nel 1911.

La corona riciclata indossata da Camilla, sarà modificata per renderla più contemporanea, inoltre, saranno aggiunti dei diamanti indossati della Regina Elisabetta II, in segno di devozione. Confermata la notizia che la Parker Bowles, non indosserà il tanto agognato, Koh-i-Noor, in quanto il diamante più grande del mondo è ancora motivo di discussione politica con l’India.