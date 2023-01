Antonino Spinalbese, quanto ha sfilato al Gf Vip per rinnovare il contratto: che vergogna!

Grande Fratello Vip, nel corso della settima edizione, tra i vipponi si è ben distinto fin da subito nel parterre maschile l’affascinante Antonino Spinalbese. Il giovane uomo per la verità ancora ben prima di varcare la famosa porta rossa aveva fatto parlare ampiamente di se. Del resto non capita a tutto di essere stato per un certo periodo il compagno di Belen Rodriguez!

Inoltre con lei ha anche messo al mondo una bambina, che è ancora piccina, di nome Luna Marì, che vive con la sua tanto celebre mamma. Ma ora a far parlare di lui, non è la sua vita privata, bensì un chiacchiericcio riguardo a un suo compenso che potrebbe addirittura essere raddoppiato!

Di che cosa stiamo parlando? Da qualche settimana lui è uscito dalla Casa Più Spiata d’ Italia, in accordo con gli autori, per risolvere alcuni problemi di salute. E ora, prima di rientrare, deve necessariamente affrontare dei giorni di quarantena. Sta di fatto che nelle ultime ore in Rete si sta iniziando a mormorare sul fatto che lui, per rientrare, chiederebbe un bel aumento a livello di cachet!

Già di per se il suo sarebbe decisamente alto dal momento che percepirebbe per una settimana al GF tra i 7 o gli 8mila euro. Tuttavia pare che ora questi soldini non gli bastino più e che voglia alzare le pretese. Ciò ha lasciato basiti molti utenti e in particolare i telespettatori più affezionati del padre di tutti i reality.

Ha chiesto il raddoppio, che cifra!

Molti poi sono rimasti letteralmente a bocca aperta quando il super informato Amedeo Venza ha rivelato che ora come ora l’ex della Rodriguez chiederebbe per ritornare in gioco la bellezza di 20mila euro. Un compenso a dir poco stellare e che non sappiamo se la produzione accetterà o meno di consegnargli a settimana.

In ogni caso c’è da dire che si tratta solo di alcune voci di corridoio, seppur molto potenti, anche se il blogger poco fa citato è davvero sempre molto sul pezzo e ne sa una più del diavolo. Inoltre Antonino, nonostante sia anche molto discusso, è uno dei personaggi chiavi dell’ edizione attualmente in corso della trasmissione, dunque farne a meno potrebbe essere molto rischioso.

Lei gli sta rubando la scena!

Certo ora come ora sta tenendo banco a più non posso la liason, nata proprio nella Casa, tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, che tra alti e bassi va avanti, salvo poi alcuni arresti. E lei con le sue mise, decisamente audaci e i suoi vestitini un po’ troppo succinti e corti, fa sognare a occhi aperti i suoi numerosi estimatori.

Non per nulla è sovente votata come la preferita dal grande pubblico, sebbene non goda nemmeno dei favori delle opinioniste, in particolare di Orietta Berti che, come ha svelato nel corso di una veloce intervista rilasciata a Chi, la trova molto bella fuori ma non dentro. Ma sta di fatto che se Antonino non rientra, sarà ricordata la sportiva come la più grande protagonista del GF Vip 7!