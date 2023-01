“Spero le denuncino”: Oriana e Nicole sgamate dal web | Ora non hanno più via di scampo

Nella casa del Grande Fratello Vip i riflettori sono puntati su Oriana Marzoli e Nicole Murgia. Pare che si siano messe d’accordo, dunque qualcuno ha chiesto un provvedimento.

Oriana da quando è entrata nella casa del reality condotto da Alfonso Signorini è riuscita a tenere i riflettori puntati addosso. All’inizio si è avvicinata ad Antonino Spinalbese, il quale poi ha deciso di mettere la parola fine.

Ha fatto questa scelta per via di alcune affermazioni di lei sul conto della figlia Luna Marí. Dopo alti e bassi anche lei ha voltato pagina per focalizzarsi su Luca Onestini. I due hanno spesso parlato in spagnolo, dunque sono stati ripresi più volte dalla produzione.

Allo stesso tempo Oriana ha trascorso piacevoli momenti con Daniele Dal Moro. Non a caso nelle ultime ore si sono baciati. Quando Nicole Murgia è venuta a conoscenza del bacio che si sono dati nel cuore della notte, ha mostrato la sua gelosia.

Inevitabile è stato lo scontro verbale tra le due donne, ma qualcuno insinua, in seguito alla visione di un video, che si sarebbero messe d’accordo con l’obiettivo di avere una videoclip nella prossima diretta. Ecco cosa sta circolando sul web.

“Oriana e Nicole si erano messe d’accordo per il litigio?”

Nella pagina Instagram Mondodelreality sono spesso condivisi dei video inerenti alle dinamiche della casa più spiata d’Italia. Stavolta sono state proposte le confidenze che si sono scambiate Oriana e Nicole durante una festa in maschera. In poche parole sembra proprio che non ci sia alcun tipo di rancore tra le due e che in realtà né l’una né l’altra hanno un reale interesse per Daniele.

Nicole a un certo punto dice che non riesce a trattenere la risata quando discutono e ciò ha lasciato intendere molto ai telespettatori punto sicuramente se ne parlerà nella puntata di stasera, lunedì 16 gennaio 2023.

Il parere del web

Nei commenti del post si possono leggere i pareri degli utenti social: “Ma ascoltate quando vedete le clip? È Nicole che chiede di fare sta cosa sicuramente dato al fatto che è in nomination, cosa fate pur di andare contro Oriana” e “Su Twitter gira un video dove quando litigano a Oriana viene da ridere…più chiaro di così”

Qualcuno sta dalla parte di Oriana mentre altri le puntano il dito contro. Anche Antonella Fiordelisi ha riferito ad Edoardo Donnamaria che lei ha trovato un modo per avere le telecamere su di sé durante lo svolgimento della prossima diretta. Come lei anche altri la pensano in questo modo. Per scoprire come andrà a finire non ci resta che attendere una manciata di ore.