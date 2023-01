“Ma come ti sei ridotta a 55 anni”: Paola Barale fatta a pezzi | Il gesto criticato (e imbarazzante per alcuni)

La bellissima e sensuale Paola Barale nel mirino del chiacchiericcio mediatico. Il tutto ha preso ufficialmente il via dopo la pubblicazione di uno scatto caricato sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram che ha fatto molto discutere. E lei che fa? Sceglie la via del silenzio!

Piovono critiche sulla showgirl piemontese che è tornata alla ribalta dopo la sua partecipazione a Ballando Con Le Stelle. La donna, che è ancora amatissimo dal grande pubblico, ha lasciato tutti quanti a bocca aperta per una sua ” trovata“. Ma c’è anche chi l’ha presa decisamente sul ridere!

Quando si è un personaggio molto noto del vasto mondo dello Spettacolo è facile che qualsiasi cosa si dica o si faccia venga in men che non si dica notata. Se poi si decide di renderla pubblica sui Social, allora è ovvio che la risonanza possa in men che non si dica triplicare. Tuttavia lei è una persona decisamente anticonformista e determinata che innanzi alle critiche scrolla le spalle.

Una vera ribelle che ama affrontare lunghi viaggi in moto e sentirsi libera. Per tanto tempo si è dichiarata single ma ora pare che abbia un nuovo amore, sebbene non si conosca ancora il nome del fortunato che di certo non tarderà ad arrivare visto che i paparazzi non la abbandoneranno un minuto per cogliere in fallo la neo coppia.

Per molti è stata una caduta di stile

Certamente i suoi fan, soprattutto quelli della prima ora, sono molto felici di appurare che Paola non solo è in ottima forma ed è molto serena, ma che è anche nuovamente innamorata e ricambiata. Lo ha rivelato la stessa tramite un post caricato sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram dove ha messo in chiara luce un succhiotto!

Un gesto che non solo non è passato inosservato ma che ha fatto molto discutere. Tra i followers c’è chi l’ha trovato volgare e/o fuori luogo, o comunque poco elegante. Inoltre c’è chi ha definito la stessa artista “imbarazzante” e persino chi l’ha voluta colpire scrivendo: “Caduta di stile a quasi 60 anni”.

Dopo Raz un nuovo amore molto passionale

Tra i colleghi hanno voluto dire la loro, con un pizzico di sana ironia, la bellissima Sabrina Salerno e la simpaticissima Emma Stokholma. Sta di fatto che il post è diventato virale in pochissimi minuti anche perché nessuno si aspettava che la Barale annunciasse così l’arrivo di un nuovo amore, decisamente passionale, all’interno della sua vita.

In passato la donna aveva vissuto, dopo la fine del suo amore con Gianni Sperti, una lunga liason, decisamente molto chiacchierata, con il sensuale Raz Degan, che aveva occupato intere pagine, nonché copertine, di numerose riviste di cronaca rosa. Poi, a causa di alcuni tradimenti di lui, la storia si è conclusa lasciando l’amaro in bocca ai rispettivi sostenitori. E ora è “caccia all’uomo”!