Rai, dopo anni di carriera per lei è finita: purtroppo non ce l’ha fatta

Gli alti vertici della Rai hanno deciso di intervenire eliminando un noto programma televisivo che fino ad ora è andato in onda in prima serata. Amare lacrime per la conduttrice.

La Rai da sempre propone dei programmi televisivi avvincenti che garantiscono ottimi ascolti. Il merito è senza dubbio anche dei conduttori che sanno come intrattenere il pubblico con la loro indiscussa professionalità.

Si possono citare Antonella Clerici con il programma dedicato all’arte culinaria, Flavio Insinna che scatena la curiosità dei telespettatori con le domande poste nella studio de L’eredità e Amadeus all’ora di cena con I soliti ignoti. Quest’ultimo a breve condurrà per la terza volta di fila il Festival di Sanremo con Rosario Fiorello.

In Rai quest’anno è approdata Alessia Marcuzzi con Boomerissima. Da non dimenticare Serena Bortone con Oggi è un altro giorno, di cui farà parte del cast Francesco Oppini, Francesca Fagnani con Belve e Stefano De Martino con Stasera tutto è possibile.

Tuttavia se vengono proposti dei programmi televisivi, altri vengono del tutto eliminati dei palinsesti. Infatti i telespettatori sono venuti a conoscenza di una decisione che andrà a discapito di una delle conduttrici più amate del piccolo schermo. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Chiusura immediata del programma di Rai 2

Secondo quanto riportato da Davide Maggio la Rai ha deciso di mettere la parola fine a Che c’è di nuovo, il programma dedito all’approfondimento condotto in prima serata da Ilaria D’Amico. In onda su dal 27 ottobre 2022 e nato da un’idea della conduttrice e Alessandro Sortino, adesso è giunto al termine. Andando nello specifico, il direttore Antonio Di Bella ha preso questa decisione per via dei scarsi risultati in termini di share. Ilaria D’Amico si è giocata la sua ultima carta invitando nello studio Wanna Marchi, ma a nulla è servito perché gli ascolti non sono aumentati in modo soddisfacente.

Ilaria D’Amico ha ammesso di essersi ispirata a Le Invasioni Barbariche di Daria Bignardi. In poche parole

trattava argomenti di politica, attualità ed economia intervistando e coinvolgendo nei dibattiti degli ospiti d’eccezione nello studio. Purtroppo la sua proposta non andrà oltre i 3 mesi.

Un confronto sorprendente dei dati

Il programma verrà annullato, ma qualcuno non ha potuto fare a meno di valutare dei dati. In pratica dal 2000 al 2002 Michele Santoro con Sciuscià teneva incollati davanti al piccolo schermo 4 milioni e 221mila telespettatori con il 17,7% di share.

La prima serata della Rai da qualche anno sta avendo difficoltà a fronteggiare le altri reti. Proprio per questo motivo si spera che qualcosa cambi con il Festival di Sanremo.