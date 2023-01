Ilary Blasi e Francesco Totti, deciso con chi staranno i figli: la notizia dell’ultima ora

Ilary Blasi e Francesco Totti Sono alle prese con il tribunale per l’affidamento dei tre figli. Ecco a chi dei due sta andando a favore la sentenza.

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno colto tutti alla sprovvista per via della separazione annunciata a luglio e in tanti davano la colpa a Noemi Bocchi, definita il terzo incomodo. Per questo motivo è stata fortemente criticata dai fan della coppia più amata del mondo dello spettacolo.

L’ex capitano della Roma ha precisato che la crisi con l’ex moglie era in corso prima ancora della sua conoscenza. Secondo fonti attendibili pare che Ilary Blasi avesse pagato un investigatore per coglierli in fragrante, ma i piani sono saltati quando si sono mostrati insieme in pubblico il giorno del compleanno di lui.

Ilary Blasi nel frattempo ha trovato l’amore accanto all’imprenditore tedesco Bastian Muller e hanno trascorso il Capodanno più innamorati che mai. Dopo vari flirt che le sono stati attribuiti, adesso pare che sia la volta giusta. I fan sono felici perché dopo mesi bui ha riacquistato il sorriso.

Totti e Noemi, invece, sono andati oltreoceano per festeggiare l’avvento del nuovo anno in compagnia dei figli di lui. La sentenza sull’affidamento dei tre ragazzi ha avuto inizio e in tanti si stanno chiedendo come andrà a finire.

Ecco quando ci sarà l’udienza sull’affidamento

L’udienza per l’affidamento è fissata per il 14 marzo 2023 nel Tribunale di Roma. Infatti mancano due mesi per stabilire con chi i figli andranno a vivere. Potrebbero separarsi, dato che sarebbe loro la scelta di vivere o con la madre o con il padre. Inoltre si stabilirà l’assegno di mantenimento per Ilary Blasi.

Nella faccenda sono inclusi anche i famosi Rolex che hanno fatto molto discutere per via di alcune storie di Instagram di lei. Se non dovessero trovarsi d’accordo, si potrebbero prolungare le tempistiche della separazione effettiva.

Chanel sta dalla parte del padre?

Chanel Totti ha pubblicato una serie di storie sul suo profilo Instagram per documentare il suo viaggio in America per festeggiare il Capodanno. La famiglia ha fatto tappa sull’isola di Roatan e poi a Nassau. Tornata a Miami ha alloggiato in un hotel estremamente lussuoso e si è concessa una crociera su un imponente yacht.

La primogenita sui social qualche volta ha lasciato intendere la sua posizione in merito alla separazione dei genitori. Andando in vacanza con il padre e non con la madre ha fatto intendere una sua preferenza? E per quanto riguarda gli altri figli? Per scoprirlo non ci resta che attendere.