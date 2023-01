Da Uomini e Donne a Miss Universo: Maria De Filippi orgogliosissima dell’ex corteggiatrice

Un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne dovrà partecipare al concorso di Miss Universo. Maria De Filippi non può che essere felice. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Uomini e Donne dà la popolarità a coloro che decidono di farne parte per trovare l’amore. Qualcuno riesce nel proprio intento, Basta pensare a Ida Platano che, dopo tante sofferenze con Riccardo Guarnieri, ha trovato la dolce metà in Alessandro Vicinanza.

Da non dimenticare Isabella Ricci convolata a nozze l’anno scorso con il pretendente Fabio Mantovani. Poi c’è Gemma Galgani che non perde ancora le speranze per la gioia del pubblico perché non vederla più sarebbe una grande batosta.

Per quanto riguarda il Trono classico i partecipanti anche dopo aver lasciato lo studio godono di una certa popolarità e tra questi c’è un’ex corteggiatrice in questi giorni disputerà una gara importante. Volete un indizio? È stata la scelta di un tronista molto amato di una precedente edizione. Purtroppo le cose non sono andate a buon fine, ragion per cui hanno preso strade diverse. Il tronista in questione è Nicolò Brigante. Molti avranno già capito di chi sta parlando.

L’ex corteggiatrice fra le aspiranti Miss

La ragazza in questione non è altro che Virginia Stablum. La giovanissima proveniente dal Trentino Alto Adige ha sempre stregato tutti con la sua bellezza mozzafiato. Infatti non stupisce il fatto che sia stata scelta a discapito dell’altra corteggiatrice. Eppure non c’è stato un lieto fine, ma lei comunque è andata avanti per la sua strada.

Il 14 gennaio si terrà la finale di Miss Universo 2023 e per l’Italia gareggia la 24enne trentina. Nelle prime fasi ha sfilato con abiti col marchio Made in Italy. “Mi sento davvero privilegiata ad indossare una creazione di Cavalli al concorso, così come hanno fatto tante celebrities nei vari eventi e red carpet di tutto il mondo come Jennifer Lopez, Rihanna, Lady Gaga e tanti altri”, ecco cosa ha dichiarato entusiasta.

Il significato del mantello

Virginia ha indossato anche un costume da bagno e con disinvoltura ha sfilato davanti alla giuria competente. Ha indossato anche un mantello dipinto a mano da Krissel Pierri per un motivo ben preciso. Ne ha parlato durante un’intervista.

“Il design è ispirato al ruolo delle donne che devono lottare per liberarsi dai pregiudizi e dalle discriminazioni. Basandoci su questo concetto, con l’artista abbiamo deciso di rappresentare graficamente l’equilibrio tra uomo e donna usando l’immagine iconica di Freddie Mercury nel video musicale I want to break free dei Queen. L’intento di Mercury è proprio quello di giocare con gli stereotipi e ribaltarli”.