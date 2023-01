Giorgia, doveva essere il suo grande ritorno invece la brutta mazzata: che tristezza

I fan sono preoccupati per Giorgia, la quale è stata colta alla sprovvista da un evento del tutto inspiegabile. Ecco cosa è successo.

Giorgia è una delle cantanti più affermate del mondo della musica italiana, in quanto vanta di una carriera degna di tutto rispetto. Le sue canzoni hanno fatto e continuano tuttora a rendere unica la nostra musica. Ha venduto dischi anche in altri paesi: Olanda, Regno Unito, Francia, Stati Uniti e America.

Inoltre ha lavorato sia con artisti del calibro di Zucchero, Pino Daniele, Andrea Bocelli, Fiorella Mannoia e Gianna Nannini che con quelli internazionali. E’ stata anche al centro dell’attenzione per la sua vita sentimentale, soprattutto da quando il compagno Emanuel Lo è diventato maestro di ballo di Amici di Maria De filippi.

Al Festival di Sanremo 1995 si è presentata con il brano Come saprei che ha ottenuto la vittoria, ma ciò che ha lasciato il segno è stato l’aver portato a casa ben 4 premi in contemporanea: Premio della Critica, Premio Autori, Premio Radio e Premio della categoria Big.

Per la gioia dei fan anche quest’anno si esibirà sul palco dell’Ariston. Tuttavia nelle ultime ore qualcosa sembra essere andato storto, anche se non è a rischio la sua partecipazione. Ma cosa è accaduto? Andiamo a scoprirlo.

Un grave errore commesso sul web

È ben risaputo che fino a quando gli artisti non si esibiscono è impossibile avere un anteprima sul testo delle canzoni che proporranno. Coloro che non rispettano il regolamento ovviamente non possono più gareggiare. Eppure stavolta non è dipeso da Giorgia quanto accaduto nelle ultime ore.

Secondo quando riportato su Davidemaggio.it, il testo della canzone Parole dette male sarebbe stato pubblicato da un negozio di musica addetta alla vendita online. Tutto è accaduto nel giorno in cui c’è stata la possibilità di poter acquistare il nuovo album Blu1 e allo stesso tempo ha reso noto il testo di varie canzoni sulla sua pagina social. Nonostante sia stato eliminato prontamente, qualcuno è riuscito a fare uno screenshot e divulgarlo nell’immediato. Duro colpo per la cantante che avrebbe voluto fare una sorpresa ai fan direttamente al Festival.

Guai in vista per Giorgia?

Molti si sono chiesti se ciò potrebbe dare del problemi a Giorgia, dato che potrebbe non gareggiare più per colpa della pubblicazione del testo.

In realtà non c’è pericolo perché parteciperà senza problemi. In effetti non è dipeso da lei quanto successo. Ragion per cui non ci resta che attendere la prima puntata del Festival di Sanremo condotto per la terza volta di fila da Amadeus.