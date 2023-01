Elena D’Amario, sbucano le foto inedite sul set di Che Dio Ci Aiuti: è boom di commenti

Elena D’Amario, la ballerina di punta di Amici di Maria De Filippi, si è cimentata nella recitazione e ha fatto la sua prima comparsa in Che Dio ci aiuti. Tanti sono stati i commenti che ha ricevuto in seguito alla pubblicazione di un post.

Nata a Pescara il 17 giugno 1990, Elena D’Amario ha ottenuto la popolarità grazie ad Amici di Maria De Filippi. Sì è proposta come ballerina già nel 2008 ne Il ballo delle debuttanti condotto da Rita Dalla Chiesa. È entrata a far parte del talent show di canale 5 per volontà di Steve La Chance. Sì è posizionata seconda perché nella categoria ballo ha vinto Stefano De Martino. Nonostante tutto avuto la possibilità di far parte del corpo dei ballerini professionisti. Ha collaborato con coreografi e registri del calibro di Alessandra Celentano, Giuliano e Veronica Peparini, Emanuel Lo, Timor Steffens e tanti altri ancora. Per quanto riguarda la vita privata è stata fidanzata con il cantautore Enrico Nigiotti in passato e nel 2021 ha concluso la relazione con il ballerino Alessio La Padula. Elena è una donna di spicco del mondo dello spettacolo italiano. Affermata nel mondo della danza, adesso la potremo vedere nelle vesti di attrice nella fiction più amata di Rai 1. Con tante foto che racchiude un post pubblicato di recente ha voluto descrivere la sua fantastica esperienza su un set.

“Tutti stasera a guardarti”

“Ho imparato che nella danza l’interpretazione e muoversi secondo verità sono fondamentali ma è la prima volta che mi è capitato di farlo in una fiction! Oggi sono felice di presentarvi Luisa, il personaggio che ho impersonato in Che Dio ci aiuti. Stasera c’è la prima puntata! Per me era tutto nuovo e mi sono trovata benissimo grazie ad un team d’eccezione” , ecco cosa ha scritto nel post di Instagram.

Tra le tante scene proposte c’è quella in cui è in compagnia di Elena Sofia Ricci, alla quale ha riservato belle parole per la stima e l’affetto. Non sono mancati dei commenti con tanto di complimenti per la sua nuova avventura professionale.

“Inizi a pensare, a fare dei bilanci”

Elena interpreta una donna che custodisce un segreto su Elia, il bambino che tratta come se fosse suo figlio. Durante un’intervista rilasciata a Fanpage.it ha raccontato della sua prima esperienza di attrice: “Sono Luisa Monachini, una donna buona ma tormentata, traumatizzata dalla morte del marito…Da una parte è fragile, si guarda intorno, cammina nervosamente. Ma quando rivolge lo sguardo verso Elia, le esce questa umanità dagli occhi, si trasforma, è dolce. Purtroppo fa delle scelte sbagliate per la paura di perderlo”.

Infine ha concluso: “Questa esperienza mi ha smosso qualcosa, ne sono uscita diversa. In fondo, in 9 anni e mezzo, è la prima volta che mi fermo, che poso la valigia. Ora ho una casa a Roma. E quando ti fermi, inizi a pensare, a fare dei bilanci”.