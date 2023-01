Francesco Oppini, il lietissimo annuncio: finalmente è uscito allo scoperto

Francesco Oppini, noto per essere figlio di Alba Parietti, ha fatto fare i salti di gioia ai fan per un annuncio fatto di recente. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Francesco Oppini ha cercato di togliersi l’etichetta del “figlio” di partecipando al Grande Fratello Vip, precisamente l’edizione vinta da Tommaso Zorzi. Quest’ultimo si era innamorato di lui, ma nonostante tutto sono rimasti amici. Del resto lui non lo ha corrisposto perché innamoratissimo dell’ex fidanzata.

I telespettatori ricorderanno che come Elisabetta Gregoraci anche lui aveva deciso di abbandonare la casa prima delle feste natalizie. Il motivo? Semplicemente voleva trascorrere il Natale con la sua famiglia. Di conseguenza il suo abbandono ha cambiato le dinamiche della casa.

Ha iniziato a lavorare nel 2001 in una concessionaria di Milano e questo gli ha permesso di avviare un’attività propria. Tuttavia 2004 a partecipato al reality La fattoria e successivamente si è occupato di telecronaca sportiva nel programma Diretta Stadio in onda su 7 Gold.

Poi con l’ex Cristina Tomasini avrebbe potuto partecipare a Temptation Island Vip, ma entrambi rifiutarono la proposta. Poi è arrivata la occasione del Grande Fratello Vip che ha abbandonato il 4 dicembre 2020 dopo che gli fu comunicato che programma si sarebbe prolungato fino all’anno successivo. Dal 2021 fa parte del cast di Tiki Taka – La Repubblica del pallone e ora collaborerà con un altro programma televisivo che sta riscuotendo un grande successo. La conduttrice è una delle più amate da pubblico italiano.

Il post di Francesco Oppini non lascia dubbi

Il programma televisivo in questione non è altro che Oggi è un altro giorno condotto dalla bravissima Serena Bortone. Ha comunicato che sarà presente nel cast per tutta la stagione e i fan non hanno fatto altro che accogliere la notizia nel migliore dei modi.

“Con grande piacere sono qui a comunicarvi che la collaborazione con ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai 1 continua e continuerà per tutta la stagione, coinvolgendoci anche nel periodo del Festival di Sanremo in collegamento direttamente dal posto. Tutto questo, ovviamente, senza impedire le mie continue collaborazioni con altre emittenti televisive, testate giornalistiche quotidiane quali per esempio Leggo.t e compravendita di automobili… Un abbraccio”, ecco cosa ha scritto qualche ora fa sul suo profilo Instagram.

“Non abbandonare le telecronache”

“Quanto te lo meriti! Quanto ti abbiamo supportato perché lo dovevano sapere tutti quanto vali! Quanto sono orgogliosa, felice e fiera di seguiti”e “Mi raccomando, però, non abbandonare le telecronache della nostra Juve”. Questi sono due dei tantissimi commenti che si possono leggere nel post.

Ciò dimostra che Francesco Oppini è amatissimo e stimato. Il merito è senza dubbio del suo essersi messo in gioco nel reality di canale 5 che gli ha dato modo di farsi conoscere come persona.