Altro che Federico Fashion Style! Letizia si è consolata proprio con lui | Esclusivo primo scatto

Federico Lauro sicuramente non accetterà facilmente la notizia che riguarda l’ex compagna di vita Letizia Porcu. E’ uscita allo scoperto con la nuova fiamma. Andiamo a scoprire chi è.

Federico Lauro è noto per essere il parrucchiere più amato dalle donne nel mondo dello spettacolo. Possiamo menzionare Valeria Marini che è stata invitata al Christmas party tenutosi a Napoli prima delle feste. Ha dei saloni di bellezza sparsi per l’intera Italia e le donne si recano per migliorare la propria chioma. Del resto è ben riconosciuta la sua arte con le forbici.

Per quanto riguarda la vita privata è stato legato per anni a Letizia Porcu, ovvero la madre di sua figlia. Purtroppo si sono detti addio e lui ne ha parlato a Verissimo: “Ne avevamo parlato, ma lei in un momento di difficoltà ha deciso di scrivere su Instagram che la nostra storia era finita”.

Sulla sua relazione giunta al capolinea è anche intervenuto Alessandro Rosica, il quale ha dichiarato che Letizia si fosse stancata della doppia vita del compagno. Il diretto interessato aveva dichiarato che sarebbe ricorso alle vie legali.

Adesso un’altra influencer è tornata sull’argomento, dato che ha condiviso uno screenshot inviato da un follower. Si può vedere colui che ha fatto riacquistare il sorriso a Letizia. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sulla nuova fiamma.

Ecco chi è il nuovo fidanzato

L’influencer in questione è Deianira Marzano. Ha reso pubblica la prima foto di coppia dei due. In realtà è stata proprio Letizia a ufficializzarlo, chiaro segno che le cose stanno andando nel verso giusto. Lui è stato anche taggato, in quanto si tratta di Vincent Arena.

E’ un famoso dj e tra i 100 producer più apprezzati a livello mondiale. Hanno trascorso la notte di Capodanno a Roma e ora avrebbero deciso di uscire allo scoperto. Infatti anche lui ha voluto pubblicare nel suo profilo Instagram la storia di lei.

“Ancora più sicuro di quello che ho deciso”

“Tirando le somme ho ancora più chiaro e sono ancora più sicuro di quello che ho deciso. Sono felice e sto molto bene. Mi chiedete come mai non rido molto, ma non è semplice, le cose cambiano a piccoli passi”, ecco la risposta di Federico in seguito alla notizia.

Infine: “Ti accorgi delle persone che hai vicino, di chi ti utilizza per altri scopi, ma la vita non è fatta di maschere, ma di realtà, di sapersi guardare negli occhi e di dire le cose belle e le cose brutte e a volte anche di non nascondersi, ma di affrontare la vita come ho fatto io”.