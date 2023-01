Can Yaman irriconoscibile! Ecco quanto pesa adesso: superati addirittura i 100kg

Can Yaman è l’attore turco del momento e sta cavalcando l’onda del successo. Eppure in questi giorni ha mostrato ai fan del suo inaspettato cambiamento.

Nato in Turchia lotto novembre 1989, l’affascinante attore all’inizio si era dedicato all’attività di avvocato Tuttavia dopo sei mesi ha lasciato lo studio e i clienti per dedicarsi alla sua più grande passione: la recitazione. In Italia si è fatto conoscere nel 2017 con la serie televisiva Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, ma il vero successo è arrivato con Daydreamer – Le ali del sogno.

Nel ruolo del fotografo Can Divit ha conquistato il pubblico italiano. È un momento magico per Can Yaman, soprattutto dopo la serie televisiva italiana Viola come il mare in cui ha recitato accanto a Francesca Chillemi. Il gossip si era scatenato per la loro spiccata intesa sul set, però hanno sempre dichiarato di essere solo amici.

Non a caso allo stesso tempo la vita privata dell’attore ha scatenato la curiosità delle fan. Dopo la storia con Diletta Leotta, pare che sia stato fidanzato con un’ex modella di Crotone che non fa parte del mondo dello spettacolo. Lei si chiamerebbe Maria Giovanna Adamo. Per ora non si sa se sia single o no.

Essendo un personaggio pubblico, tende a condividere tanto della sua vita sui social. In questi giorni ha pubblicato una storia che non è passata di inosservata. I fan non hanno nascosto la loro preoccupazione.

“Jungle mode”

Can Yaman è stato presente di recente nel piccolo schermo in qualità di ospite nello studio di C’è Posta per te di Maria De Filippi. Il pubblico è letteralmente impazzito sia per lui che per Antonino Cannavacciuolo. Due volti del mondo dello spettacolo molto amati, quindi lo share è arrivato alle stelle.

Da qualche ora Can Yaman ha pubblicato una foto che ritrae una bilancia e si vede in bella vista il suo peso: 101,9 chili. Nulla di strano, poiché bisogna considerare che è alto 185 cm e ha un fisico statuario. Probabilmente starà facendo un duro allenamento che gli consente di mettere massa muscolare. Da non dimenticare che a breve lo vedremo nei panni di Balaban Aga, un leggendario guerriero turco.

Nuova avventura per l’attore

Can Yaman è alle prese con El Turco, una serie tv della Disney Plus Turchia, con Greta Ferro. E’ stato per tanto tempo a Budapest. Per calarsi al meglio nel suo personaggio deve sottoporsi a intensi allenamenti e sembra che ci stia riuscendo alla grande.

El Turco potrebbe andare in onda tra la primavera e l’autunno del 2023. Per ora la data è ancora avvolta nel manto del mistero, ragion per cui non ci resta che attendere delle news.