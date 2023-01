Lino Banfi, il dramma si è consumato all’improvviso: purtroppo c’è stato poco da fare

L’amatissimo Lino Banfi ha vissuto da poco un vero dramma. Nessuno se lo aspettava e ora i suoi sostenitori, compresi quelli della prima ora, sono seriamente preoccupati per lui. Che cosa gli è successo e come sta ora l’uomo? Il racconto dei fatti che è avvenuto in TV ma non per bocca sua…

Cominciamo con il dire, al fine di tranquillizzare un po’ tutti, che l’immenso artista pugliese, sta bene e non ha avuto, almeno ora, problemi di salute. Ad averli, ma ora pare che si siano risolti al meglio, è stata una persona a lui molto vicina e che lui ama immensamente. Ovviamente quando ciò capita è impossibile rimanerne indifferenti.

E lui che è una persona dal cuore grande e dall’acuta sensibilità, oltre che incline alle lacrime e alla commozione, non ha voluto affatto tirarsi indietro quando si è trattato di fare una scelta e di fare una bella rinuncia. Una rinuncia che ha determinato una sua assenza, per altro, molto sentita in un noto programma di Canale 5,

Stiamo parlando di Verissimo, il rotocalco di maggior punta delle Reti Mediaset, che vede da moltissimi anni alla conduzione la splendida Silvia Toffanin, autentica punta di diamante dell’Azienda del Biscione. E così a chiacchierare amorevolmente con lei in una delle ultime puntate della sua nota trasmissione Lino non c’era!

Lino, il grande assente ma Rosanna c’è!

Tuttavia se lui è stato il grande assente, lo stesso non si può dire di Rosanna, la sua splendida figlia, che ha scelto di seguire dal punto di vista lavorativo le orme paterne. La donna, che in passato ha dovuto sconfiggere un tumore, sta vivendo un bel momento si professionalmente che sentimentalmente parlando. Non per nulla la carriera va a gonfie vele, così come il suo matrimonio.

E’ una mamma e una mogli felice e un’artista appaga che ha anche realizzato di recente il suo sogno di partecipare a Ballando Con Le Stelle, dove è stata molto apprezzata sia dalle temutissima giuria che dai telespettatori. E, forte di ciò, è ritornata sulla cresta dell’onda, mentre su Netflix sono disponibili tutte le stagioni di Un Medico in famiglia dove ha recitato a fianco del padre.

Per lui la famiglia viene prima di tutto

Un padre che non l’ha mai ostacolata e che anzi l’ha supportata quando lei gli ha rivelato che volesse fare pure lei l’attrice. Tuttavia lui a Verissimo non c’era, nonostante fosse stata pubblicizzata la presenza di entrambi, come mai? A quanto pare l’uomo, che è non solo un padre ma anche un marito devoto, è voluto starsene a casa per prendersi cura della sua amatissima moglie che non stava bene.

Niente di grave, Rosanna lo ha detto chiaramente, ma ha anche fatto intendere che per Lino la famiglia viene sempre prima di tutto. Ha poi parlato a lungo del suo rapporto con lui, che è decisamente profondo e speciale, elogiandolo come genitore, sebbene lo abbia definito ” un po’ rompiscatole” nei suoi confronti quando era soltanto una ragazza.