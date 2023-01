“Mi gira il ca..zo tutto qui”: Belen sbotta sotto un video con le figlia (e chi può darle torto)

Belen Rodriguez è una donna bellissima e sensuale, nonché il sogno proibito di molti uomini. Compagna e mamma felice e appagata, trascorre molto tempo anche i compagnia delle sue creature che sono la luce dei suoi occhi. E quando legge certe cose sul Web non può fare a meno stavolta di dire la sua in una maniera un po’ troppo colorita!

Non se la aspettava nessuno che a sto giro la showgirl argentina, considerata una vera e propria diva nel nostro Paese, decidesse di prendere saldamente in mano le redini della questione con una risposta di fuoco. I suoi fan, compresi quelli della prima ora, sono rimasti letteralmente a bocca aperta!

Lei sa bene di essere un personaggio non solo famosissimo e amato ma anche contestato e invidiato. Da molti anni ha trovato il successo, quello con la “S” maiuscola ed è la Regina non solo del Piccolo Schermo ma anche della Cronaca Rosa per via del suo privato. Un privato decisamente succulento ma anche assai travagliato, dunque fonte di grande interesse per le testate scandalistiche.

In poche parole qualsiasi cosa dica, faccia o non faccia, viene subitaneamente ripresa ovunque, diventando virale. E ora nel mirino delle chiacchiericcio c’è una sua replica ad alcune critiche che le hanno rivolto alcuni utenti dopo la pubblicazione di un post condiviso sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. E scatta la polemica!

Il post che fa discutere

Nel video in oggetto la donna si trova a vivere un momento di mero relax in compagnia della figlia Luna Marì, la sua secondogenita, frutto del suo passato amore con Antonino Spinalbese. Stanno passeggiando al parco ben coperte dal momento che siamo in pieno inverno. Belen indossa un lungo cappotto di lana beige in tinta con una splendida cuffia. Elegante e chic con semplicità!

Indossa un paio di jeans, un caldo maglioncino e scarpe comode. Immancabili un paio di occhiali da sole, dalle lenti scure e dal taglio classico, per proteggersi dalla luce. Capelli lisci e lasciati sciolti. Lei sorride e si nota che si senta completamente a suo agio. Sta di fatto che secondo alcuni lei non sarebbe naturale dal momento che si sarebbe messa in posa appositamente per i fotografi, o meglio per le telecamere.

La risposta di Belen che non ti aspetti

E così sono iniziati a piovere commenti decisamente poco lusinghieri e critiche su critiche che vertono tutti/e sul fatto che lei viva una vita sempre sotto i riflettori e che anche questo momento, apparentemente legato a un momento intimo della sua quotidianità familiare, sia stato costruito ad hoc.

Lei non l’ha presa affatto bene e dopo aver affilato bene le unghie ha risposto: “Ma poi di cosa dovrei giustificarmi al parco con mia figlia con le telecamere puntate? Mi gira il c..zo tutto qui“. E questa risposta è giunta dopo una lunga diatriba con alcuni utenti, tra chi la attaccava e chi la difendeva, in quanto mamma e genitore.