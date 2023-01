Benedetta Rossi, addio al grembiule: truccata e vestita così è davvero uno schianto!

Benedetta Rossi è indubbiamente ancora oggi una blogger molto amata dal vasto pubblico. Personaggio televisivo molto apprezzato, è anche assai attiva sui Social sia con post sia con Stories. Donna solare e simpaticissima, oltre che alla mano, ci ha lasciato tutti quanti a bocca aperta con una nuova mise!

Via il suo proverbiale grembiule, diventato ormai leggendario, e sì a nuovi abiti che mettono in chiara luce la sua femminilità. Presente anche il make up sul suo bel viso. I suoi fan si sono prodigati in commenti più che positivi e in complimenti a non finire dopo averla vista così. Ma il marito Marco non sarà geloso?

Benedetta, in nome del successo che ha ottenuto negli ultimi anni e che, come ha più volte rivelato la stessa, l’ha colta di sorpresa, è anche molto richiesta come ospite in svariate trasmissioni televisive e in alcuni eventi per parlare della sua cucina e dei suoi libri che svettano sempre nelle zone più calde a livello di vendita.

E anche il suo ultimo, che risulta il numero 1 tra i più venduti in ambito culinario, che si intitola “Benvenuti in casa mia! Tante ricette facili e consigli semplici per risparmiare in cucina e in casa”, è di certo annoverare fra di essi. Ed è in occasione di un incontro con i suoi lettori che lei ha deciso di cambiare look e di presentarsi con una mise davvero mozzafiato. Che schianto di donna!

Via il grembiule e sì al trucco!

Per parlare della sua più recente opera letteraria la Rossi ha optato, in nome anche della praticità e della semplicità, due caratteristiche che le appartengono da sempre, su un completo pantalone scuro. Pantaloni dal taglio classico e morbidi e golf a giacca. Lo ha abbinato a una deliziosa camicia arancio che le ha donato un’aria sbarazzina. Scarpe basse ai piedi.

Capelli freschi di piega, morbidi e luminosi, e make up raffinato ed elegante, per nulla evidente, con occhi e labbra in primo piano. Bellissima e super femminile, ha conquistato la platea dei suoi estimatori che sono stati felici di vederla dal vivo e di ascoltare le sue parole, rubandole anche qualche suo accattivante consiglio culinario che vale oro.

Una persona semplice nonostante il successo

Del resto lei non si è mai fatta, e per la verità non lo fa nemmeno ora che è famosissima, a parlare con i suoi estimatori sia di persona sia tramite i Social dove è decisamente molto attiva. Tra l’altro, come la stessa ha raccontato, i suoi Profili sono gestiti da lei lei, dal marito Marco e da alcuni amici intimi e da nessun altro.

In nome della sua semplicità e del fatto che lei abbia voluto mantenere i piedi ben ancorati a terra, non ha mai voluto accettare la collaborazione in tale direzione di altre persone, sebbene le richieste non le manchino di certo! Ed è anche questa sua scelta che la rende sempre più unica e speciale agli occhi dei suoi estimatori che sono sempre più numerosi.