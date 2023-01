Valeria, l’amica dell’ex allieva di Amici spiffera cos’ accaduto veramente: “Ora parlo”

La notte di Capodanno nella scuola di Amici è costata alquanto cara per Valeria che, messa inaspettatamente in sfida con un’altra persona, che non faceva parte della scuola, si è vista eliminata. A parlare di lei e del fatto sono stati alcuni suoi amici. E per farlo hanno scelto i Social.

Per primo ha voluto aprire il rubinetto il suo migliore amico e poi è stata una sua amica a volere dire la sua. E sono state proprio le parole di quest’ultima che hanno molto colpito i telespettatori che ora vorrebbero conoscere meglio il reale andamento dei fatti. E c’è chi chiede maggiore giustizia per la concorrente eliminata.

Alla fine, almeno per il momento, questo sia ben chiaro, ad avere la peggio tra il gruppo di concorrenti dell’edizione attualmente in corso del padre di tutti i talent, a essere maggiormente colpita in tale direzione è stata Valeria che è stata eliminata in seguito a una sfida che l’ha presa decisamente di contropiede.

E così, risultando la perdente, è dovuta uscire di gran carriera dalla famosa scuola, dopo che aveva lottato con le unghie e con i denti, per entrare a farne parte, come hanno anche raccontato alcuni suoi cari amici che hanno incominciato a seguire la trasmissione proprio per il fare il tifo sfegatato per lei.

La verità, parla l’amica

Come è ormai ben noto la notte di Capodanno alcuni concorrenti non si sono comportati affatto bene. Si è parlato del fatto che alcuni abbiano sniffato la noce moscata e che abbiano persino dato il via alla creazione, decisamente pericolosa, di tatuaggi fai da te. Sono stati mostrati dei video ma, secondo molti, non si sarebbe visto ” il tutto” con la massima chiarezza.

Sta di fatto che nel mirino c’è finita la ragazza che tra le lacrime, e assai ferita, non si spiega perché a rimetterci sia stata solo lei. Dello stesso parere è stato il suo migliore amico, così come una sua amica che è letteralmente sbottata sui Social in sua difesa. ” Io parlo con cognizione di causa perché, conoscendo Valeria, so che cosa è successo, ma non spetta a me dirlo”, ha dichiarato la giovane.

Valeria non ci sta!

“Posso solo dare conferma, con assoluta certezza, che le voci social non corrispondono alla realtà”, ha poi continuato la donna che poi sul finale ha deciso di lanciare una bella provocazione: “Se Valeria è uscita allora, allora anche metà classe dovrebbe, ma ora mi dileguo, ho solo espresso il mio parere”.

Dal canto suo la concorrente ha fatto sapere, tramite i Social, che la sua colpa di ciò che è accaduto è stata solo marginale, come poi ha sostenuto anche la sua cara amica. E ora come andrà a finire? Quali saranno le prossime mosse di Maria De Filippi? I fan della trasmissione continuano a chiederselo!