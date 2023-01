Wax è il capobanda degli atti gravi di Capodanno: non c’entra la noce moscata | La verità è anche peggio

Amici, il padre di tutti i talent, ideato e condotto da Maria De Filippi, è nuovamente nel mirino. Da diversi anni a questa parte i concorrenti sono apparsi un po’ troppo ribelli e a tratti ingestibili. Molte volte la conduttrice è stata costretta a riprenderli e pure assai duramente. E ora “la questione noce moscata” è davvero grave!

Come ormai è ben noto praticamente a tutti, pare che durante la notte di Capodanno, alcuni ragazzi all’interno della Casetta, presi dall’euforia, abbiano deciso di sniffare la famosa spezia. E ciò avrebbe procurato gravi malori. Tuttavia di questo fatto, decisamente grave, non ci sarebbero prove a meno che la moglie di Costanzo non ne voglia dare al suo pubblico. Che farà?

In ogni caso pare che ad aprire le danze per quanto concerne le varie bravate sia stato Wax ed è per questo motivo che ora il giovane sarebbe stato messo sotto accusa. E oltre a provvedere a sonore sgridate e a eliminazioni a sorpresa come sorta di provvedimenti disciplinari, più che doverosi, ecco che ad alimentare “il tutto” arrivano altre potenti indiscrezioni.

A quanto pare durante la celebre e incriminata notte, i ragazzi, armati di ago e di inchiostro, quest’ultimo ricavato da alcune biro, hanno deciso di dedicarsi alla creazione di tatuaggi fai da te, che è qualcosa di molto pericoloso se non si è dei professionisti e se non si possiedono gli strumenti idonei per farlo. E poi occhio alla questione igiene!

Si parla anche di tatuaggi clandestini

E anche in questo caso a dare il là è stato Wax che è stato il primo a realizzarli su di se, convincendo così anche gli altri a farlo. Le prove a riguardo, come hanno iniziato a dire svariati telespettatori sui Social, si troverebbero sulle stesse mani del giovane dove si possono notare dei piccoli tatuaggi caserecci.

Le telecamere non sono riusciti a nasconderli anche perché, come abbiamo poco fa rivelato, sono stati realizzati in una parte del corpo ben visibili e difficilmente nascondibile se non tramite l’utilizzo di un paio di guanti che all’interno della scuola risulterebbero fuori luogo, salvo il loro utilizzo per motivi meramente scenici.

Che farà ora Queen Mary?

Sta di fatto che anche questo fatto non è stato ancora tirato fuori in trasmissione, ma come sostengono molti utenti, le puntate che vediamo in onda la domenica pomeriggio alle 14 su Canale 5, sono registrate con alcuni giorni di anticipo. Pertanto è possibile che prossimamente Queen Mary deciderà di parlarne a cuore aperto in studio.

Sta di fatto che pare che pure gli insegnanti si siano molto arrabbiati nel venirne a conoscenza e che, dopo essersi lamentati anche del fatto che i loro allievi non si occupino della faccende domestiche nella Casetta, stiano pensando a qualche altro provvedimento, con tanto di nuove sfide che lasceranno senza fiato i telespettatori.