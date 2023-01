Ricordate Claudia Bentrovato? Dopo Amici è ‘ridotta’ così e i fan le fanno un accorato appello

Amici non è solo un programma molto amato e seguito dal pubblico di ogni età ma anche una vera e propria fucina di talenti. Molti suoi concorrenti, sia per quanto concerne la danza che il ballo, sono diventati poi delle vere e proprie star, sebbene non abbiano vinto il talent e in certi casi non siano arrivati nemmeno in finale o al serale.

Sta di fatto che molti di loro riescono a entrarci solo a stagione giù bella che avviata e magari in seguito a una sfida. Ed è stato questo certamente il caso della ballerina di Cosenza Claudia Bentrovato. La ragazza si è fatta notare per il suo talento da Raimondo Todaro in nome del suo lampante talento. Ma che fine ha fatto la donna?

Purtroppo la sua esperienza all’interno del programma non è durata molto ma ha comunque lasciato il segno. Non per nulla possiede un numero decisamente ragguardevole di estimatori che la seguono con un certo interesse sui Social, in particolare su Instagram, dove lei ama mantenere un filo pressoché costante e diretto con loro.

E sono proprio loro che, dopo averla vista alla Corte della mitica Queen Mary, si augurano dal profondo del cuore di rivederla ben presto in TV. Lei oggi è ancora più bella e femminile, oltre che in super forma. Svolge ancora le mansioni di ballerina e di coreografa, oltre che di modella visto che è decisamente bella e dotata di una meravigliosa fisicità.

Con Samuele è ancora amore?

La ragazza studia danza, che è la sua più grande passione, da molti anni e si è trasferita dalla Calabria in Veneto, in particolare nella meravigliosa città di Padova, proprio con il preciso obiettivo di studiarla come si deve. E qui ha anche conosciuto Samuele Barbetta, star di Amici 20, nonché allievo di Veronica Peparini.

I due sono stati insieme per molto tempo ma poi, si sarebbero lasciati per un certo periodo. Tuttavia ora si mormora, anche con una certa insistenza, di un loro possibile ritorno di fiamma. Ed è proprio questo che i rispettivi fan della coppia si augurano dal profondo del cuore anche perché i due non hanno mai smesso di sentirsi.

Lei è al top

Insomma, per i più romantici, sarebbe davvero un sogno vederli nuovamente danzare insieme, felici e complici, non solo come due bravissimi e affiatatissimi colleghi e grandi amici, ma anche come fidanzati. E forse, complice il ballo e qualche coreografia particolarmente coinvolgente, i loro cuori avrebbero potuto ricominciare a battere all’unisono.

Sta di fatto che Claudia appare anche sui Social placida e serena, oltre che molto attiva dal punto di vista professionale. E’ al top e bellissima. E ciò fa pensare davvero molto bene i suoi estimatori che non smettono di riempirla di tanti complimenti per la sua eccellente bellezza.