Amici, scatta l’allarme rosso: gli alunni non coinvolti negli atti gravissimi spifferano tutto

Dopo la puntata di domenica scorsa all’interno della casetta si stanno creando delle fazioni per via di quanto accaduto la notte di Capodanno.

La puntata è stata ricca di colpi di scena e carica di tensione per l’episodio grave verificatosi la notte del 31 dicembre 2022. Alcuni allievi, sei per l’esattezza, hanno compiuto un gesto talmente grave che sono stati presi dei seri provvedimenti. Il gesto non è stato mostrato al pubblico di canale 5 per volontà di Maria De Filippi.

Rudy Zerbi ha deciso di eliminare Tommy Dali senza fargli fare una sfida perché stufo dell’ennesimo comportamento sbagliato. Poi il ballerino Samu dovrà ancora competere con lo sfidante in una prova comparata. Maddalena, Wax e NDG sono riusciti a convincere i giudici del momento con il loro indiscusso talento.

Per quanto riguarda Valeria è andata a casa in seguito a una sfida con Cricca, tornato per volontà di Lorella Cuccarini. Quest’ultima ha dichiarato che se avesse saputo dell’evento giorni prima, non lo avrebbe mai allontanato dal talent show. Rudy è stato d’accordo con la collega e così il ragazzo, considerato l’allievo modello, si è rimesso in gioco per la gioia dei fan.

Subito dopo gli allievi non coinvolti si sono esibirsi regalando momenti piacevoli ai telespettatori. Tuttavia la questione non si è conclusa, dato che si sono create delle fazioni all’interno della casetta. Due giovani hanno espresso la loro opinione incuranti delle reazioni dei diretti interessati.

“Vogliamo mantenere questa situazione di tranquillità”

Nella fascia pomeridiana gli italiani hanno la possibilità di seguire la quotidianità degli allievi. Inevitabile è stato parlare della faccenda e il primo a esporsi è stato Ramon, uno dei ballerini destinato da qualche settimana al Serale: “Siamo tutti diversi, ma qui dentro non tutti possono reagire in modo forte o capire se ne vale la pena rispondere o ingoiare e soffrire dentro e basta…Ora vogliamo mantenere questa situazione di tranquillità perché così stiamo bene. Voi non siete obbligati a entrare in questa situazione scomoda”.

Al termine della sua esposizione Samu, uno dei sei, è subito intervenuto: “Non mi giustifico, è stato un gesto bruttissimo…Mi dispiace e basta per quello che è successo”.

“Forse li avete assecondati”

Poi Meghan ha puntato il dito contro Wax e Tommy a favore degli altri: “Le persone più…erano Wax e Tommy e magari voi gli siete andati indietro. Forse li avete assecondati in più casi. Non gli avete detto ‘fermi che state facendo?'”.

Sul web molti utenti social non hanno potuto fare a meno di intervenire sostenendo che anche Wax doveva essere subito eliminato perché il leader del gruppo. Inoltre qualcuno ha fatto notare l’atteggiamento poco rispettoso nei confronti dell’interlocutore, proprio come Maria De Filippi nell’ultima puntata.