Lulù Selassié, l’ex fidanzato è famosissimo: altro che Manuel Bortuzzo! Lo conoscete tutti

Lulù Selassié è stata fidanzata con un volto noto del mondo dello musica italiana. Gode di una grandissima popolarità ed è amato dai giovanissimi. Ecco di chi si tratta.

Lulù, con le sorelle Clarissa e Jessica, si è messa alla prova nella casa del Grande Fratello Vip nella scorsa edizione. Le tre principesse sono riuscite a tenere i riflettori puntati addosso perché hanno creato delle dinamiche avvincenti all’interno del reality. Purtroppo Clarissa ha interrotto presto il suo percorso perché non ha superato il televoto, ma in compenso la sorella maggiore ha ottenuto la vittoria.

Jessica ha tenuto tutti con il fiato sospeso per via della sua amicizia speciale con Barù Gaetani. I telespettatori speravano che potesse sbocciare l’amore tra i due, ma non sono mai andati oltre soprattutto per volontà di lui. Una volta terminato il reality si sono visti varie volte, però senza alcun risvolto positivo.

Lulù, invece, ha incontrato Manuel Bortuzzo e si è subito invaghita di lui. All’inizio le cose non sono andate per il verso giusto, soprattutto per la gelosia di lei. Infatti in varie occasioni il ragazzo ha perso le staffe perché esasperato. Poi hanno raggiunto un equilibrio che ha dato stabilità al loro rapporto. Purtroppo dopo un paio di mesi si sono detti addio prendendo strade diverse.

In realtà non tutti sanno che prima del nuotatore nella sua vita c’è stato un altro ragazzo dotato di un incredibile talento nell’ambito della musica. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Un ex giovane e famosissimo

La persona in questione non è altro che Tony Effe. Pseudonimo di Nicolò Rapisarda, fa parte del gruppo musicale dei Dark Polo Gang. Classe ’91 è riuscito a spopolare con la sua musica e anche per la sua vita privata. Infatti è stato anche fidanzato con la bellissima Taylor Mega. Nel corso della sua carriera ha collaborato con Fedez e Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne e affermato dj.

A riportare lo scoop ci ha pensato l’influencer Deianira Marzano, la quale ha riferito ai follower che i due si sarebbero conosciuti a una festa di amici in comune. Subito dopo avrebbero dato inizio a una frequentazione terminata quando lei è entrata nella casa del reality. Le cause del loro allontanamento sono tuttora avvolte nel manto del mistero.

Una nuova versione di Lulù

Dopo l’esperienza del Gf Vip Lulù ha voltato pagina e si è dedicata a fare altro, come coltivare la passione per la musica. Non a caso ha sempre detto che il suo sogno sarebbe diventare una cantante.

Nonostante non sia più presente nel piccolo schermo, è molto attiva sui social. Tende spesso a pubblicare delle foto in cui mostra una sua nuova versione. Adesso ha optato per un nuovo look con la frangetta e i capelli effetto ondulato. I commenti che riceve sono più che positivi.