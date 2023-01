Natalia Titova, dopo anni la triste verità: “Ho lasciato Milly perché non potevo più fare la…”

Ballando Con Le Stelle, per tanti anni Natalia Titova ha svolto il ruolo di maestra all’interno del noto programma danzereccio di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. I suoi fan ne hanno molto sofferto e dopo anni è arrivata la confessione riguardo al suo addio.

L’artista ha anche rivelato qualcosa riguardo al suo rapporto con la nota conduttrice, ancora oggi tra le più apprezzate dagli italiani. E nel frattempo ha anche svelato di che cosa si occupa oggi e della decisione di approdare poi ad Amici. La Carlucci si è forse sentita tradita da questa sua decisione?

In ogni caso Natalia ha poi lasciato anche la Corte di Queen Mary e in Tv non è più tornata salvo per qualche rara ospitata e qualche intervista a cuore aperto realizzata in qualche bel salotto, come Oggi è Un Altro Giorno. Del resto è una donna molto impegnata: ha un compagno, il bellissimo Massimiliano Rosolino, e due figli adolescenti che crescono belle, forti e sane e che sono due amanti dello Sport come i loro celebri genitori.

Tuttavia non ha mai dimenticato la danza che rimane sempre e comunque la sua più grande passione. Ha deciso di abbandonare le gare e i concorsi e di dedicarsi all’insegnamento presso la sua scuola che sovente pubblicizza sui Social, in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram.

La sua verità sull’addio

Ed è qui che i suoi fan, che sono ancora molto numerosi, possono ancora ammirarla in tutto il suo splendore. E nonostante lei sia in ottima forma pare che non si senta più di mostrarsi con mise troppo audaci, con tanto si spacchi e scollature, innanzi al pubblico. Lo ha rivelato tempo fa durante una sua intervista rilasciata al settimanale familiare Tv Sorrisi e Canzoni.

Dietro l’addio a Milly c’è stata la proposta da parte di Maria De Filippi di svolgere il ruolo di docente di ballo all’ interno della scuola del suo talent, come ha raccontato Natalia: “E’ arrivata al momento giusto perché fino a tre o quattro anni fa mi sentivo più ballerina che maestra. Da due anni invece ballo sempre meno e lavoro nella mia scuola di danza come insegnante e coreografa“.

La reazione di Milly

E poi è arrivata la rivelazione che ha fatto scendere calde lacrime sui visi dei suoi più grandi estimatori: “In quelle settimane ho capito che era il momento di appendere le scarpe al chiodo. Non è solo una questione di età, non mi sentivo più come donna. Non ero più a mio agio con le scollature e le gonne con lo spacco”.

E Milly come ha preso la sua decisione? Si è forse sentita tradita da lei? “Lei fin dall’inizio è sempre stata molto materna con me e quando le ho spiegato della possibilità offerta da Amici, ha capito le mie ragioni. Non potevo più fare finta di essere una ragazzina”, ha svelato Natalia. E ora che è mamma di due splendide ragazzine si è resa conta ancora di più che la scelta fatta, ovvero quella di lasciare la TV, sia stata decisamente vincente. Ha più tempo per se stessa e per la sua scuola, oltre che per la sua meravigliosa famiglia della quale va giustamente fiera e che reputa il suo successo più grande.