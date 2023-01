Emanuele Filiberto, la reazione della moglie alle corna: “Ecco cosa mi ha fatto”

Emanuele Filiberto è diventato sempre più, con il passare del tempo, un personaggio a tuttotondo del vasto mondo dello Spettacolo. Uomo elegante, raffinato e molto affascinante, piace moltissimo alle donne. Ed essendo anche una persona molto schietta e sincera, non ha tenuto per se il racconto della reazione della moglie innanzi ai suoi tradimenti.

Dal 2003 il Principe è sposato con la bellissima attrice francese Clotilde Courao che vive a Parigi per motivi squisitamente lavorativi. Con lei ha costruito una splendida famiglia, mettendo al mondo due figlie, quali Vittoria Chiara e Luisa, venute al mondo rispettivamente nel 2003 e nel 2006.

Lui, pur essendo ancora sposato, ha residenza nel Principato di Monaco ma sovente è in Italia per partecipare a svariati convegni, incontri e programmi televisivi. Anni fa lo abbiamo ammirato in pista a Ballando Con Le Stelle e poi alla Corte di Maria De Filippi nel suo Amici, sia come ospite sia come giudice. Dulcis in fundo ha partecipato alla trasmissione anche come concorrente in una versione vip.

Emanuele è un grande appassionato di musica e di canto e infatti lo abbiamo visto anche in veste di cantante al Festival di Sanremo. Uomo bellissimo e dotato di un fascino magnetico, oltre che di una dolcezza e di una solarità davvero ragguardevoli, ha svelato, senza tanti giri di parole, di aver confessato alla sua meravigliosa consorte i suoi tradimenti. Ma come ha reagito lei?

La reazione della moglie

Chiaramente il fatto che i due stiano ancora insieme, nonostante, come abbiamo sottolineato poco fa, lei viva in pianta stabile in Francia e lui altrove, fa intendere che lei lo abbia perdonato. Sta di fatto che lui, essendo una persona schietta e alquanto coraggiosa, abbia deciso di parlarle a cuore aperto per rivelarle dei suoi flirt. Lo ha raccontato durante una sua passata intervista.

Riguardo alla questione, assai delicata e spinosa del tradimento, lui ha dichiarato: ” Chi non l’ha fatto?“. E per quanto concerne la moglie e la reazione che ha avuto dopo la sua confessione ha svelato: “Ho grande rispetto per lei. E’ una grande donna e una grande madre. Non sono un bugiardo. Le ho sempre detto la verità. Se mi ha dato delle sberle, me le sono meritate. Ma non mi sono mai difeso”.

I nomi delle sue possibili amanti

Insomma, lei ha chiuso un occhio, o sarebbe meglio dire, due sulle scappatelle del suo celebre marito che non si è fatto alcun problema a raccontare di un fatto così intimo ai giornali, mentre lei ha preferito di gran lunga la strada del silenzio. Tuttavia ora in molti si chiederanno chi siano state le amanti di Emanuele. Nomi certi non ce ne sono ma alcuni sussurrati sì!

Tra di essi figura la giovane Fiammetta Cicogna che secondo alcune gole profonde avrebbe avuto una relazione con il Principe nel lontano 2015. Si è parlato anche di una storia con la vedova del suo caro amico Johnny Hallyday anche se Emanuele ha sempre negato tutto quanto. Infine, si è pure vociferato di un suo flirt nel 2013 con Karine Le Marchand, nota conduttrice francese.