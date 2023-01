Drusilla Foer, a 20 anni faceva girare la testa a tutti: che schianto mozzafiato!

Drusilla Foer da qualche anno a questa parte è un personaggio a tuttotondo del vasto mondo dello Spettacolo Italiano. Artista a dir poco immensa, è anche una donna molto affascinante e dotata di uno charme fuori dal comune. Piace a tutti, dai grandi ai piccini. Ma l’avete mai vista quando aveva solo 20 anni? Che schianto!

La nobildonna, che ha voluto raccontare la sua vita, senza alcun filtro, nel libro Tu non conosci la vergogna- La mia vita eleganzissima, pubblicato da Mondadori, ha conquistato sempre più il cuore del grande pubblico dopo il suo accorato discorso, basato sull’unicità, che ha tenuto sul prestigioso palco del Teatro Ariston.

In quell’ occasione, durante una splendida serata, ha avuto l’assai ghiotta occasione di co- condurre il Festival accanto al mitico Amadeus. Per lui prova una stima davvero immensa. Non per nulla, nel corso di svariate interviste, ha speso parole al miele per il conduttore e direttore artistico della kermesse famosa e seguita in tutto il mondo con vivo interesse.

Un interesse che gli italiani stanno ampiamente dimostrando anche nei confronti di Drusilla e della nuova e seguitissima edizione dell’ Almanacco del Giorno Dopo ove la donna mette in chiara e netta luce le sue doti di canore e artistiche. Lei sa ballare, cantare, condurre e recitare e sa fare tutto con eccellente maestria e immensa eleganza.

Oggi è una diva

Doti decisamente ragguardevoli che unite alla sua bellezza e al suo vivo talento che è più che lampante, oltre che assolutamente innegabile, le hanno permesso di diventare una vera e propria diva. Lei ci scherza sopra ma nell’osservarla con attenzione negli occhi si intravede anche tanta dolcezza e infinita sensibilità. Del resto lei è anche una persona dal cuore grande, anzi, immenso.

Lo si capisce anche leggendo con grande attenzione la sua biografia ma anche ascoltando le sue interviste in radio o in Televisione dove è sempre molto richiesta. Come lo è sul Web ove ama mantenere, quando ovviamente i suoi numerosi impegni lo consentono, un filo diretto e costante con i suoi estimatori che stanno diventano sempre più numerosi.

A 20 anni, bellissima ieri come oggi

Ed è proprio qui che hanno fatto capolino alcuni scatti, decisamente chic e raffinati, che ritraggono Drusilla quando era poco più che una ragazza, a soli 20 anni. Come si può notare lei non è molto cambiata e la sua classe è sempre stata ben presente in lei fin da quando era giovanissima.

Fisico asciutto e slanciato, ha sempre saputo valorizzarlo con mise, talora anche un pizzico audaci, ma che non risultassero mai e poi mai volgare. Make up studiato nei minimi dettagli e capelli mossi e leggermente cotonati, ora leggermente più lunghi, ora un pochino più corti. In ogni caso, bellissima ieri come oggi.