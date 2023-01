“Addio ad una donna meravigliosa”: il tristissimo messaggio di Carolyn Smith

Carolyn Smith è una donna forte e determinata. Una che ha indubbiamente molto lottato nel corso della sua vita per farcela nella sua professione e che non si mai tirata indietro quando si è trattato di rimboccarsi le maniche. Ha dovuto anche combattere con grande coraggio contro il tumore. Ma è anche una persona dolcissima e dal cuore grande, anzi, immenso.

E così ha deciso di dedicare, sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, da lei sapientemente ben gestito, un messaggio strappalacrime, con tanto di meraviglioso scatto, a una persona che ha da poco lasciato questo mondo. Si tratta di ” una donna meravigliosa” che lasciato il segno nel cuore di tutti.

La storica giudice di Ballando Con Le Stelle, programma danzereccio di punta del sabato sera di Rai 1, condotto dalla splendida Milly Carlucci, ha preoccupato moltissimo i numerosi telespettatori della nota trasmissione, così come i suoi fan personali, decisamente numerosi, quando anni fa ha raccontato della malattia che l’aveva tristemente colpita.

Il tumore è stato decisamente cattivo con lei ma l’artista, in nome del suo carattere forte e combattivo, nonostante la preoccupazione, non si è mai persa d’animo, anche perché a starle accanto ci sono stati gli affetti più cari, nonché i suoi adorati cani e i suoi colleghi. Neppure il grande pubblico l’ha lasciata sola e ha proseguito a far sentire il suo ingente affetto nei suoi confronti.

Il suo dolce messaggio per la divina

Oggi lei sta meglio anche se non si perde una visita di controllo e sta ancora più attenta alla sua salute che è un dono prezioso, sebbene fin troppo ce lo dimentichiamo. Invita tutti quanti a considerarla maggiormente e a non dimenticarsi mai e poi mai della prevenzione che in molti casi può davvero salvarci la vita. Una vita la sua decisamente piena sotto ogni aspetto.

Tuttavia lei non vuole dimenticare chi le è stato accanto anche per un breve tratto della sua esistenza e che oggi non fa più parte di questo mondo. E così ha deciso di rivolgere un tenero pensiero a una vera e propria icona del Grande Schermo, un’autentica diva, apprezzata ovunque, che è scomparsa di recente.

La dedica per la Lollo

Stiamo parlando della splendida Gina Lollobrigida che Carolyn ha avuto il piacere, nonché il grande onore, di conoscere, come la stessa ha ricordato nella didascalia del post, durante una puntata di Ballando Con Le Stelle del 2018. Allora le due avevano parlato fitto fitto e l’attrice le aveva infuso tanto coraggio per quanto concerne la battaglia che la Smith stava affrontando contro il cancro.

La ballerina e docente di ballo ha speso per la Lollo parole meravigliose e ha voluto ricordarla dedicandole un piccolo album fotografico composto da tre scatti: nel primo appare lei insieme all’ amico Paolo Belli, co- conduttore della trasmissione insieme a Milly, e l’immensa artista, mentre nel secondo appaiono le due donne nel momento in cui stanno parlando. Infine, nel terzo, in bianco e nero, appare Gina in una foto dal sapore squisitamente amarcord, decisamente raffinata, quando era molto giovane.