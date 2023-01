Romina Carrisi, la confessione in lacrime dopo tanti anni: “I miei genitori ci lasciarono per 3 mesi per…”

Romina Carrisi è oggi un personaggio televisivo molto amato e apprezzato dal grande pubblico. Colonna importante di Oggi è Un Altro Giorno, programma di punta dei pomeriggi feriali di Rai 1, condotto dalla meravigliosa Serena Bortone, è anche molto seguita sui Social.

In particolare la figlia più piccola di Albano e di Romina Power, è molto attiva su Instagram dove ama condividere momenti della sua quotidianità, anche fuori dalla TV. E ora un suo post, corredato da foto e video, ha voluto parlare, senza filtri, di un dramma che ha coinvolto direttamente la sua famiglia molti anni fa. La confessione che di certo non ti aspetti…

Non è una persona che ama molto parlare di se né tanto meno del suo privato che tale per lei dovrebbe sempre e comunque rimanere. Tuttavia il fatto di essere un personaggio famoso e costantemente in video, oltre che la figlia di due miti viventi, sovente al centro di bufere mediatiche, non la aiuta ovviamente in tale direzione. E così lei ha imparato a convincerci con il cicaleccio.

Nelle ultime ore ha voluto aprire il suo cuore sui Social ai suoi fan, che sono sempre più numerosi, raccontando di una situazione, avvenuta nel lontano 1994, ma che lei ricorda molto bene come se fosse successa ieri. Anche perché stiamo parlando di qualcosa di decisamente duro e grave che ha segnato inevitabilmente lei e i suoi familiari.

Lasciata in montagna senza i genitori

In quel periodo mamma e papà, che stavano ancora insieme, soffrivano come dei pazzi per la scomparsa improvvisa della loro adorata primogenita Ylenia che, dopo aver ottenuto un certo successo nel vasto mondo dello Spettacolo, aveva iniziato a viaggiare molto intorno al mondo e ad avvicinarsi moltissimo alla spiritualità. E così avevano deciso di andare a cercarla.

Ovviamente non potevano portare con loro né Romina né Cristel, rispettivamente la quartogenita e la terzogenita, che erano ancora tanto piccine, e così decisero di affidarle nelle sagge mani di un loro carissimo amico che viveva in Svizzera e che aveva ben quattro bambine loro coetanee. Alla fine tale scelta risultò vincente perché, nonostante il dramma familiare, le due possiedono un bel ricordo di quel periodo vissuto tanto intensamente in montagna.

Il video con il padre

Un periodo durato 90 giorni, dunque tre mesi, dopo il quale i genitori sono andati a prenderle, senza nulla di fatto dal momento che, come sappiamo. Ylenia non fu più trovata. Romina ha raccontato che ha imparato a sciare e che andava a lezione la mattina alle 7. Inizialmente è stata dura per lei abituarsi a quei nuovi ritmi e al clima molto rigido, ma poi è riuscita ad ambientarsi come si deve.

Oggi è tornata in quel luogo in compagnia anche del suo tanto celebre padre che è apparso in un video insieme a lei. E per la gioia dei più romantici, nonché del fidanzato Stefano Rastelli che ha pure commentato, la giovane ci ha anche donato in maniera tanto generosa anche splendide foto del paesaggio montano oltre che alcune che la ritraggono da lontano con indosso i suoi amati sci.